Potpuna anarhija u Olimpiji iz Milana

„Igrač nam kasni na sastanak tačno u danu kada je objavljeno ime novog trenera, u danu važne utakmice i dan nakon što je prethodni trener dobio otkaz”, grmeo je Bajezi u izjavi za Planeta Basket.

„Ako je ovo navika koju smo izgradili, onda smo očigledno uradili nešto jako pogrešno. Pričamo o osećaju hitnosti i odgovornosti, a ako igrač ovako reaguje, jasno je u kom pravcu ovo ide.”

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Sportski direktor je u potpunosti podržao odluku Ramondina da Rajta izbaci iz startne petorke u tesnoj pobedi nad Trentom (88:86) i najavio još oštrije sankcije.

„Odluka o sankcionisanju je bila potpuno opravdana. Biće ih još! Nije problem samo kašnjenje, to se desi svakome. Problem je dublji i ovo je samo simptom šireg poremećaja. I Poeta je više puta govorio o nedostatku discipline u timu. Neki igrači već duže vreme ne pokazuju nikakvu emotivnu povezanost sa klubom. To mora da se zahteva od njih svim raspoloživim sredstvima.”

Uprkos ozbiljnom incidentu, Rajt je protiv Trenta odigrao 14 minuta ulazeći sa klupe i upisao 11 poena uz pet skokova. Američki centar inače pruža solidne partije ove sezone — u Evroligi prosečno beleži 12,1 poen i 5,5 skokova po meču, dok u šampionatu Italije ubacuje 11,6 poena.

Ipak, vremena za popravku poljuljane atmosfere i narušene hemije u timu praktično nema. Armani se nalazi na samom dnu evroligaške tabele sa skorom 1-9, a u narednom 11. kolu dočekuju upravo Rajtov bivši klub Žalgiris, koji u Milano stiže u sjajnom raspoloženju i fantastičnoj seriji od čak četiri uzastopna trijumfa!