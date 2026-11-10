Verujete da Zvezda i Partizan mogu do vrha? Evo prilike da to pokažete

Nedavno smo imali priliku da čitamo o istraživanju stranice Figurei8ht koja je na osnovu velikog broja simulacija prognozirala da će Zvezda prvi deo takmičenja završiti da deobi drugog mesta, dok crno-belima rastu šanse da se nađu među 10.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

E sada, Mozzart Bet i vama daje šansu da okušate vaše prognozerske sposobnosti i igrate na konačan plasman beogradskih večitih rivala.

Dakle, Navarova ekipa deluje kao tim koji će gotovo sigurno biti deo ne plej-ina, već plej-ofa, pa vam zato Mozzart Bet daje dve mogućnosti za igru na crveno-bele. Ukoliko vidite Zvezdu među šest najboljih ekipa, kvota kod nas je na 1,50. Međutim, ukoliko ste još smeliji i mislite da Navarov tim može da bude vaš visoko, onda je kvota na crveno-bele među Top 4 ekipe 2,00.

SPECIJAL - CRVENA ZVEZDA PLASMAN U EVROLIGI

SPECIJAL - PARTIZAN MOZZART BET PLASMAN U EVROLIGI

U ovom momentu Zvezda deluje silovito, a čini se da se Partizan Mozzart Bet sa pojačanjima i boljim rasporedom diže. Jesu ceno-beli daleko od vrha tabele, ali ko ima vere u Parni valjak, eto mu prilika da se sada okuša. Ukoliko neko vidi Partizan Mozzart Bet među prvih šest ekipa na tabeli, onda ima priliku da igra na kvotu 6,00. Naravno, ništa nije nemoguće jer se stanje na tabeli menja iz kola u kolo, pa tako još uvek živi nada da Parni valjak može do samog vrha. Kvota na izabranike Đoana Penjaroje da završavaju ligaški deo među prve četiri ekipe je 12,0, pa ko veruje u večite ima lepu priliku da zaradi!