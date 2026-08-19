Česi se ne plaše Marakane: Momci su osetili i vrelije stadione u Evropi

Trener Martin Hiski je pred polazak za Srbiju razgovarao sa češkim novinarima, a jedno od pitanja je bilo da li su spremni za vatrenu atmosferu u Beogradu.

„Momci iz Plzenja su već iskusili mnogo takvih utakmica. Svesni smo da je atmosfera u Beogradu, na njihovoj Marakani, posebna. Sa druge strane, stadion je veoma veliki, navijači nisu blizu terena. Momci su u Evropi doživeli i još vatrenije stadione. Sve će zavisiti prvenstveno od toga kakvu ćemo igru i hrabrost pokazati na terenu. Dobro znamo da je Zvezda nedavno promenila trenera, atmosfera nije najbolja. Ako budemo igrali dobro, ta atmosfera se, štaviše, može okrenuti protiv domaćeg tima“, ocenio je Hiski.

Češki stručnjak je objasnio kako promena trenera može da utiče na ekipu.

„Promena trenera na samom početku utiče na energiju, pa očekujemo drugačiju Zvezdu nego što je bila protiv Ber Ševe. Rijera je iskusan, specifičan trener, ima jasan stil igre. Njegovi elementi u igri će se u timu videti od prve utakmice. Nije jednostavno spremati se za ekipu koja ima novog trenera, ali verujem da ćemo uspeti“.

Hiski je istakao da je, po njemu, Plzenj mogao i bolje da prođe na žrebu za 4. kolo.

„To je iskusan tim, navikao da pobeđuje. Radi se o jednom od najtežih protivnika koji nas je mogao zadesiti u plej-ofu Lige Evrope. Moramo biti koncentrisani, usredsređeni na svoj učinak, kako bismo iskoristili prilike koje stvorimo“.

Ne plaše se u češkom timu od toga što je Zvezda, kako kažu češki novinari, veoma ofanzivno orijentisan tim.

„Ako se ne varam, u prošloj sezoni smo u Evropi bili među najboljim ekipama u defanzivi. Radi se o individualnoj odgovornosti svih igrača na terenu, da ispune svoje zadatke sto odsto. Osećate i vi, kao i ja, da su momci na evropskoj sceni mnogo savesniji u defanzivi, tamo nismo primali golove. Na evropskoj sceni se igra drugačije nego u češkoj ligi. U pojedinim fazama ćemo vršiti pritisak na protivnika. Ključni će biti naše ponašanje i kvalitet igre sa loptom. Ako dozvolimo domaćinu da dugo drži loptu, s obzirom na kvalitet njihovih ofanzivnih igrača, to neće biti dobro. Moramo da pružimo kompletan učinak, kako bi naš golman Vigele zabeležio prvi „klin šit“ u sezoni“.

Češki mediji od celog Zvezdinog tima izdvajaju Marka Arnautovića kao najopasnijeg pojedinca.

„On je strelac, provokator. Želim da mi budemo taj tim koji će biti neprijatan, koji će provocirati svojim učinkom. Da uđemo protivniku pod kožu, onda mogu da postanu nervozni. Upravo ta njegova lukavost može da se okrene protiv njih“, konstatovao je Hiski.