Radomir Koković: Prvi penal nije bio sigurno! Uživao sam i poželeo da traje još pola sata

Težak poraz rezultatski, ali čini se ne toliko težak u glavi Radomira Kokovića . Štaviše, šef stručnog štaba Železničara kaže da je i u porazu od 0:4 protiv Brage – apsolutno uživao.

„Čestitam domaćinu na zasluženoj pobedi. Veoma sam uživao u predivnoj utakmici. Poželeo sam da meč traje još pola sata, da upijem što više sa tribina. Zaista sam uživao“, počeo je Koković na konferenciji za medije posle utakmice.

Uveren je da je rezultat previsok jer je njegov tim izgledao dobro sve do prvog gola, koji je pao sa bele tačke – jednog od ukupno tri dosuđena penala za Bragu u ovom dvomeču. „Pogledali smo snimak, taj prvi penal sigurno nije bio. Ali dobro, ovde ne postoji VAR. Dosta smo dobri bili do tog trenutka. Defanzivno smo bili veoma disciplinovani, čvrsti, Braga nije stvorila mnogo šansi. Pokušali smo kroz igru i pas da izađemo iz pritiska, ponekad uspevali, a taj penal nas je dosta poremetio. Posle toga su iskoristili našu prvu tehničku grešku i onda nas rutinirali do kraja. Mi smo izuzetno mlad tim, prosek danas je bio oko 22 godine, računajući tu i iskusnog Zorana Popovića. Ovo je veliko iskustvo za nas. Braga koristi svaku najmanju grešku, a govorili smo već da detalji mogu da preokrenu tok utakmice. Eto, sada smo primili gol iz jednog 'lenjog' pasa, iako sam bio zadovoljan kako smo izgledali do tog trenutka.“