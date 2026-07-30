Radomir Koković: Prvi penal nije bio sigurno! Uživao sam i poželeo da traje još pola sata
Vreme čitanja: 2min | čet. 30.07.26. | 23:41
“Popović apsolutno ništa nije kriv”, ističe trener Železničara
(Od izveštača Mozzart Sporta iz Brage)
Težak poraz rezultatski, ali čini se ne toliko težak u glavi Radomira Kokovića. Štaviše, šef stručnog štaba Železničara kaže da je i u porazu od 0:4 protiv Brage – apsolutno uživao.
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„Čestitam domaćinu na zasluženoj pobedi. Veoma sam uživao u predivnoj utakmici. Poželeo sam da meč traje još pola sata, da upijem što više sa tribina. Zaista sam uživao“, počeo je Koković na konferenciji za medije posle utakmice.
Uveren je da je rezultat previsok jer je njegov tim izgledao dobro sve do prvog gola, koji je pao sa bele tačke – jednog od ukupno tri dosuđena penala za Bragu u ovom dvomeču.
„Pogledali smo snimak, taj prvi penal sigurno nije bio. Ali dobro, ovde ne postoji VAR. Dosta smo dobri bili do tog trenutka. Defanzivno smo bili veoma disciplinovani, čvrsti, Braga nije stvorila mnogo šansi. Pokušali smo kroz igru i pas da izađemo iz pritiska, ponekad uspevali, a taj penal nas je dosta poremetio. Posle toga su iskoristili našu prvu tehničku grešku i onda nas rutinirali do kraja. Mi smo izuzetno mlad tim, prosek danas je bio oko 22 godine, računajući tu i iskusnog Zorana Popovića. Ovo je veliko iskustvo za nas. Braga koristi svaku najmanju grešku, a govorili smo već da detalji mogu da preokrenu tok utakmice. Eto, sada smo primili gol iz jednog 'lenjog' pasa, iako sam bio zadovoljan kako smo izgledali do tog trenutka.“
Kada je već pomenuo golmana Popovića, koji je skrivio sva tri penala u dvomeču, Koković je odlučno stao u odbranu svog igrača.
„Izuzetno sam zadovoljan Popovom partijom. Pop je naš lider. Spletom okolnosti napravio je tri faula koja su sankcionisana kao penali, ali to apsolutno nisu njegove greške. Uostalom, svi patimo kao tim, svi se radujemo kao tim. Apsolutno ništa nije njegova krivica.“
To što brani svoj tim ne znači, ipak, da nije svestan njegovih limita.
„Kada imate protiv sebe tim čiji su igrači na svakoj poziciji brži, snažniji i tehnički potkovaniji od mojih, onda Braga svede utakmicu na 'jedan na jedan'. I prosto je neminovno da konačni ishod bude u njenu korist. Teško mi je kao treneru da taj kvalitet i iskustvo kompenzujem kroz taktičke varijante. Braga je ušla u meč sa malo više energije, rasterećenije i hrabrije. Taktički nisu ništa promenili. Mi nemamo iskustvo da možemo da igramo protiv ovakvog protivnika“, zaključio je Koković.