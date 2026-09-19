Čista emocija! (FOTO)

Dočekali su navijači Vest Hema i Milvola da ih sudbina ponovo spoji. Posle 14 godina, londonski rivali konačnu su dobili priliku za jubilarnu 100. međusobnu utakmicu. Dockers Derby (Derbi dokova) je ponovo aktuelan!

I, ko je u Mozzartu tipovao "kec na Milvol" ili, još bolje prelaz "iz keca u kec", zahvaljujući benefitu MOZZART RELAX mogao je da zaokruži ovaj par kao dobitan već na poluvremenu, jer su Lavovi stekli dva gola prednosti u prvom delu utakmice (2:0). Sa konačnih 2:2, naravno, prošli su i oni koji su igrali X, GG, 3+, 4+...