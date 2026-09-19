Čista emocija! (FOTO)
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Vreme čitanja: 1min | sub. 19.09.26. | 14:37
Za njih je fudbal više od igre... A, svi koji su u Mozzartu igrali na pobedu Milvola, mogli su da zaokruže ovaj par kao dobitan već na poluvremenu
Dočekali su navijači Vest Hema i Milvola da ih sudbina ponovo spoji. Posle 14 godina, londonski rivali konačnu su dobili priliku za jubilarnu 100. međusobnu utakmicu. Dockers Derby (Derbi dokova) je ponovo aktuelan!
I, ko je u Mozzartu tipovao "kec na Milvol" ili, još bolje prelaz "iz keca u kec", zahvaljujući benefitu MOZZART RELAX mogao je da zaokruži ovaj par kao dobitan već na poluvremenu, jer su Lavovi stekli dva gola prednosti u prvom delu utakmice (2:0). Sa konačnih 2:2, naravno, prošli su i oni koji su igrali X, GG, 3+, 4+...
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Iako je reč o utakmici drugoligaškog ranga, deul na Novom Denu, stadionu Milvola, ove subote privlači ogromnu pažnju čitavog fudbalskog sveta. Jasno je, ne zbog kvaliteta dva tima već zbog istorije među njihovim navijačima. Žestoki okršaji huligana u prošlosti, nažalost, obeležili su ovaj londonski okršaj zauvek.
Za mnoge ljubitelje fudbala Milvol i Vest Hem i njihove utakmice znače mnogo više od igre. Pogledajte samo fotografije sa današnje utakmice, u pitanju je emocija kakva se na tribinama fudbalskih stadiona sve manje viđa...
Dolazak autobusa sa Vest Hemovim igračima na stadion Milvola: