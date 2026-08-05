Čistka na golu Junajteda, odoše dvojica golmana za 12.000.000 evra

Znatno iskusniji Bajindir se seli u Seltu. Isprva na jednogodišnju pozajmicu, ali će po isteku iste klub iz Viga moći da ga otkupi za nešto manje od 4.000.000 evra. Uz to će mu španski klub pokriti kompletnu platu, dok će Mančester Junajted morati da mu isplati bonuse u klauzuli ukoliko ih 28-godišnji Turčin svojim partijama aktivira.

Bajindir je prošlu sezonu počeo kao 'jedinica' Junajteda, ali se ubrzo po dolasku u klub Sene Lamens zacementirao među stativama, pa je Bajindir poslednji nastup za mančesterski tim upisao još krajem septembra prošle godine. Generalno se Turčin nije naigrao otkako je 2023. godine stigao iz Fenerbahčea, svega 17 puta branio je tokom tri sezone zbog čega je i odlučio da promeni sredinu.

Što se Viteka tiče, on se seli u Midlzbro, koji se za drugoligaški klub vrlo dobro otvorio kako bi ga doveo. Junajtedu će pripasti zagarantovanih 8.000.000 evra, a još toliko bi mogao da dobije kroz bonuse vezane za promociju tima u Premijer ligu i broj nastupa 23-godišnjeg češkog čuvara mreže. Uz to, mančesterski klub će inkasirati i 35 odsto novca od iduće Vitekove prodaje, a obezbedio se i povratnom klauzulom ukoliko ovaj izraste u prvoklasnog čuvara mreže.

Doveden kao još uvek maloletan iz češke Sigme, Vitek nikada nije debitovao za prvi tim. Iskustvo je sakupljao na pozajmicama u četvrtoj ligi sa Akrington Stenlijem, potom i u austrijskoj Bundesligi sa Blau Vajs Lincom, da bi prošle sezone oduševio u Bristol Sitiju. Doveden kao zamena za tada povređenog Maksa O'Lirija, Vitek se vrlo brzo učvrstio među stativama, pa je od 46 ligaških utakmica propustio samo pet, sačuvavši mrežu u 12 navrata, što mu je u kombinaciji sa brojnim odbranama donelo zvanje najboljeg igrača sezone u klubu, kako po izboru navijača tako i igrača...

Uvideo je u Bristol Sitiju da može i poželeo da ode sa Old Traforda, ne bi li što više branio, a Midlzbro je to iskoristio i doveo ga, da zajedno sa njim napadne promociju u Premijer ligu.

Odlaskom pomenute dvojice, Junajtedova kasa trebalo bi da bude punija za najmanje 12.000.000 evra pod pretpostavkom da Selta otkupi Bajindira, a jasno je da bi na račun mančesterskog kluba moglo da legne još novca zahvaljujući bonusima i procentima iz Vitekovog transfera. Ostaje još samo da se vidi znači li ovo da će Junajted baciti u potragu za novim golmanom ili će u novu sezonu ući sa golmanskom linijom - Sene Lamens (24), Tom Hiton (40) i Karl Darlou (35) koji je ovog leta stigao iz Lidsa kao slobodan igrač.

Podsetimo, Junajted pod ugovorom ima i Andrea Onanu, koji će drugu uzastopnu sezonu provesti na pozajmici u Trabzonu.