Može li Partizan Mozzart Bet da dovede još tri pojačanja do početka priprema?

Vreme čitanja: 2min | sre. 05.08.26. | 19:05
Crno-beli se okupljaju za dve nedelje kako bi počeli da se spremaju za narednu sezonu
Nije izgledalo lako upravi Partizana na kraju prošle sezone. Nije bilo titula, pre toga otišao je Željko, jasno je postalo da je potrebno rekonstruisati ekipu, drugi put u tri sezone. Nije se svidelo navijačima kada su krenuli da se nižu odlasci, njih čak osam. Međutim, kako je vreme odmicalo, tako je nova ekipa Đoana Penjaroje počela da dobija obrise i sada, na dve nedelje do okupljanja, potrebno je zatvoriti roster za narednu sezonu.
Sada je samo pitanje da li će crno-beli uspeti da dovedu još tri igrača, koliko je potrebno da bi se ekipa u potpunosti kompletirala. Znamo već koliko je bilo komplikovano dovesti igrače – neki su promakli crno-belima, kao što je Zek Ledej, neki su zavlačili klub iz Humske, kao što je Armoni Bruks, a donekle i Vendel Mur. Ipak, sada je sve to prošlost i uveliko se traga za bekom, krilom i krilnim centrom.
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Svako od njih trebalo bi da bude primarna opcija na svojoj poziciji, a za sada možemo sa sigurnošću da potvrdimo da se Partizan bori za dolazak Lonija Vokera. Kontaktiran je igrač, kontaktirani su i agenti, ali sada traje igra čekanja. Prema pojedinim navodima iz Španije, Real Madrid je bio ozbiljan konkurent, ali neki pišu da su Madriđani odustali jer navodno Pedro Martinez ne želi da čeka na njegovu odluku, s obzirom na to da gleda i prema NBA ligi.
Ako Partizan uspe u nameri da dovede Lonija Vokera, spoljna linija bi bila zatvorena u potpunosti, gde bi lider bio Karlik Džons, a uz njega su tu još Alesandro Pajola, Kajl Olman, Luka Vildoza, ali i Arijan Lakić.
Što se tiče krila i krilnog centra, tu su sve novopridošli igrači. Na poziciji tri za sada se dosta očekuje od Lamara Stivensa, koji je stigao iz Pariza, ali potrebno je još jedno krilo kako bi se nadomestio odlazak izvanrednog Isaka Bonge, koji će igrati u Panatinaikosu. Naravno, čeka se oporavak Vanje Marinkovića, a tu su i Mitar Bošnjaković i Mario Nakić, čiji je status trenutno nepoznat, a vratio se u klub i Nikola Tanasković, koji pokriva poziciju četiri.
Partizan u reketu ima Dereka Vilisa, Kevarijusa Hejsa, Tonjea Džekirija i Žofrija Lovernja.
Sada je samo pitanje da li će nova imena stići do 20. avgusta, kada kreće okupljanje i lekarski pregledi...
Što se odlazaka tiče, crno-bele su za sada napustili Dvejn Vašington, Sterling Braun, Nik Kalates, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov, Bruno Fernando i Aleksej Pokuševski.