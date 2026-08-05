Može li Partizan Mozzart Bet da dovede još tri pojačanja do početka priprema?

Nije izgledalo lako upravi Partizana na kraju prošle sezone. Nije bilo titula, pre toga otišao je Željko, jasno je postalo da je potrebno rekonstruisati ekipu, drugi put u tri sezone. Nije se svidelo navijačima kada su krenuli da se nižu odlasci, njih čak osam. Međutim, kako je vreme odmicalo, tako je nova ekipa Đoana Penjaroje počela da dobija obrise i sada, na dve nedelje do okupljanja, potrebno je zatvoriti roster za narednu sezonu.

Sada je samo pitanje da li će crno-beli uspeti da dovedu još tri igrača, koliko je potrebno da bi se ekipa u potpunosti kompletirala. Znamo već koliko je bilo komplikovano dovesti igrače – neki su promakli crno-belima, kao što je Zek Ledej, neki su zavlačili klub iz Humske, kao što je Armoni Bruks, a donekle i Vendel Mur. Ipak, sada je sve to prošlost i uveliko se traga za bekom, krilom i krilnim centrom.