Zvezdino najskuplje domaće pojačanje otišlo posle šest i po meseci: Ovusu stigao u "originalni" Hapoel
Vreme čitanja: 2min | sre. 05.08.26. | 19:40
Krilo iz Gane napustilo šampiona Srbije i potpisalo četvorogodišnji ugovor sa jednim od tri najveća izraelska kluba
Daglas Ovusu više nije fudbaler Crvene zvezde. Najskuplje pojačanje iz Superlige Srbije u istoriji srpskog šampiona napustilo je Marakanu posle samo šest i po meseci i zvanično potpisalo četvorogodišnji ugovor sa Hapoelom iz Tel Aviva, jednim od tri najveća kluba u Izraelu.
Izraelski mediji su u prvi plan istakli da je odlazak dvadesetogodišnjeg krilnog napadača sa stadiona Rajko Mitić pratio dramatičan zaplet tokom procesa lekarskih pregleda. Navode Izraelci da je Ovusu prvobitno bio na korak od prelaska u Viktoriju Plzenj za čak 3.300.000 evra, ali je taj posao propao u poslednji čas nakon što su lekari u Češkoj izrazili sumnju u stanje njegovog kolena.
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Zbog te istorije i propalog transfera, medicinski tim Hapoela bio je pod ogromnim pritiskom. Izraelci su sproveli znatno opširniju, rigorozniju i detaljniju proceduru pregleda od standardne kako bi se uverili u njegovo zdravstveno stanje. Nakon višednevnih detaljnih analiza, lekari u Tel Avivu su konačno upalili zeleno svetlo i potpisali pozitivan nalaz, čime su otklonjene sve prepreke za ozvaničenje saradnje.
Epizoda igrače iz Gane u Beogradu ostaće upamćena kao kratka i prilično bleda, uprkos ogromnim očekivanjima. Ovusu je stigao na Marakanu u januaru ove godine iz surduličkog Radnika za 2.200.000 evra, što je bio najveći iznos ikada plaćen za transfer unutar domaćeg prvenstva.
Stigao je sa oreolom jednog od najboljih igrača lige, nakon što je tokom jesenjeg dela sezone postigao sedam golova za Surduličane. Ipak, u redovima šampiona Srbije nije uspeo da ponovi te partije. Odigrao je svega 13 zvaničnih utakmica, provodeći na terenu skromnih 740 minuta, uz učinak od dva postignuta gola i jedne asistencije. Kod Dejana Stankovića Ovusu je potpuno izgubio mesto u timu i postalo je jasno da se na njega ne računa u novoj sezoni.
Zanimljivo je da ovaj prelazak predstavlja direktan nastavak intenzivne poslovne saradnje na relaciji Beograd - Tel Aviv tokom ovog leta. Ovusu u redove "originalnog“ Hapoela stiže kao projektovana i direktna zamena za kiparskog fudbalera Loizosa Loizua, koji je nešto ranije krenuo u obrnutom smeru i pojačao upravo Crvenu zvezdu u transferu vrednom 3.500.000 evra.
Ovusu bi mogao da zaigra za Hapoel već protiv GKS-a iz Katovica u dvomeču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.