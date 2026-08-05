Zvezdino najskuplje domaće pojačanje otišlo posle šest i po meseci: Ovusu stigao u "originalni" Hapoel

Daglas Ovusu više nije fudbaler Crvene zvezde. Najskuplje pojačanje iz Superlige Srbije u istoriji srpskog šampiona napustilo je Marakanu posle samo šest i po meseci i zvanično potpisalo četvorogodišnji ugovor sa Hapoelom iz Tel Aviva, jednim od tri najveća kluba u Izraelu.

Izraelski mediji su u prvi plan istakli da je odlazak dvadesetogodišnjeg krilnog napadača sa stadiona Rajko Mitić pratio dramatičan zaplet tokom procesa lekarskih pregleda. Navode Izraelci da je Ovusu prvobitno bio na korak od prelaska u Viktoriju Plzenj za čak 3.300.000 evra, ali je taj posao propao u poslednji čas nakon što su lekari u Češkoj izrazili sumnju u stanje njegovog kolena.