PAOK nije saopštio finansijske detalje, ali se ranije pisalo i pričalo da bi nekadašnji prvotimac Partizana trebalo da inkasira oko 7.000.000 evra zbirno na osnovu četiri garantovane godine ugovora. A sve to bez bonusa, a oni bi sumu popeli za koju stotinu hiljada evra više, zavisno od timskih uspeha, kao i pojedinačnih ostvarenja.

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Njih će izvesno biti, jer je Nišlija ove sezone na učinku od četiri pogotka i sedam asistencija računajući sva takmičenja i svi su sigurni da će ta brojka samo rasti. Otkako je zadužio crno-beli dres grčkog velikana Andrija je pomogao ekipi da osvoji Kup Grčke 2021, kao i titulu prvaka četiri godine kasnije.

Sigurno ima ambiciju da još jednom pre nego što sveže potpisan ugovor istekne podigne još koji trofej, odnosno iznese ga, makar privremeno, iz Atine, gde dominiraju Olimpijakos i AEK, a ove sezone se zaleteo Panatinaikos.

Živkoviću je ovo drugi put da potpisuje nastavak saradnje, prethodno je to učinio 2023. čime se obavezao da dres PAOK-a nosi do 2027, a sad je to produženo do 2031, kako kažu Grci, jednim od najvrednijih ugovora u istoriji tamošnjeg fudbala.

Još ilustrativnije, „Žile forever“ ili, u slobodnom prevodu, Žile je potpisao doživotni ugovor.

Tokom šest godina provedenih među solunskim crno-belima Andrija Živković je odigrao 292 utakmice, postigao 70 i namestio 75 golova.