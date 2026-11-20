Srbija će u barađu za opstanak u Ligi A igrati najpre 25. marta u Budimpešti sa Mađarima, a onda tri dana kasnije u Beogradu.

Ako je fudbalska javnost konstatovala u prethodna dva meseca da su Nemačka, Holandija, pa i Grčka prejake u ovom momentu za Srbiju, onda će martovski dvomeč sa Mađarskom pokazati kako bi se naša reprezentacija provela da igra u B diviziji Lige nacija.

Selektor Veljko Paunović, koji do marta neće imati priliku da ponovo vodi Orlove na nekoj utakmici, prisustvovao je žrebu u Nionu i za sajt Fudbalskog saveza Srbije je prokomentarisao njegov ishod. „Objektivno, Mađarska je jak rival, kvalitetna reprezentacija. Svaki protivnik koji nam je mogao pasti u žrebu predstavljao bi prepreku, posebno imajući u vidu rezultate i situaciju u kojoj se trenutno nalazimo. Moramo da shvatimo da nismo u poziciji da bilo kome pretimo. Iz naše perspektive, svakog rivala moramo da posmatramo kao snažnog, a mi smo ti koji treba da dokažemo sopstveni kvalitet“, najpre je rekap Paunović. A, onda dodao: „Krajnji je trenutak da shvatimo ozbiljnost situacije u kojoj se nalazi naš fudbal i naša reprezentacija. Moramo da iskoristimo ovaj period i šansu koju imamo protiv jedne od najjačih reprezentacija koje su mogle da nam padnu. Potrebna nam je snažna fudbalska reakcija“.

Ocenio je Paunović tokove u mađarskom fudbalu poslednjih godina. „U današnjem fudbalu veoma su važni i infrastruktura i struktura sistema. Mađarska je u svemu tome pokazala ogroman napredak u poslednjih nekoliko godina. Mnogo su radili, gradili sebe i svoj fudbalski identitet. Bili su u A diviziji, zatim ispali u B, a sada su ponovo na pragu povratka u elitno društvo. To pokazuje da imaju kontinuitet igre i rezultata. Još jedna potvrda da sistem daje rezultat“. Srbija je odradila kaznu UEFA, tako da će na revanšu protiv Mađarske moći da računa na podršku navijača na tribinama. „Veoma je važno, ali pre svega moramo da vidimo šta ćemo uraditi u gostima. Imao sam priliku da igram mnogo plej-of utakmica, u Meksiku, kao i sa Ovijedom u borbi za ulazak u Primeru. Znam koliko je važna prva utakmica. Posle toga dolazi revanš, koji bi trebalo da igramo pred našom publikom, ali pred pravom publikom i u pravom fudbalskom ambijentu“.