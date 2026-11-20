Ne samo u fudbalu, jer je cela koncepcija profesionalnog sporta u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi zasnovana na principu zatvorenih liga, zbog čega je nedavno Maurisio Poketino , doskorašnji selektor fudbalske reprezentacije SAD, kritikovao takav sistem rečima da „američki sport nagrađuje gubitnike”, odnosno: „ako igrate MLS, a niste pobedili na utakmici tri meseca i nalazite se na dnu tabele, kakve su posledice, s obzirom na to da nema napredovanja niti ispadanja, kao ni međunarodnih takmičenja?”

Baš na tom talasu pliva i Tomas Miler, koji je od juna prošle godine u Vankuveru, a već mu nedostaje pritisak igranja u Evropi.

„Teško je praviti poređenja zbog samog sistema. Ovde ne postoji ispadanje iz lige, nema velikog pritiska. Situacija je više u stilu: ’radimo na rekonstrukciji tima’. Niko ne voli da gubi, ali sasvim je drugačije kada se borite da ne ispadnete iz lige. Možda izgubite budžet za narednu godinu. Ostanete bez ljudi koji rade u klubu. Za navijače je to potpuno drugačije iskustvo – tu je taj pritisak. A igrači, u slučaju ispadanja, možda čak nemaju ni ugovore za sledeću sezonu“, istakao je 37-godišnji Miler za kanadski Global njuz.

Ono što se nekadašnjem reprezentativcu Nemačke ne sviđa jeste što u takvom sistemu nema onog žara koji karakteriše lige na teritoriji Starog kontinenta.

„Zato se i stil igre menja; kada u Evropi igrate protiv tima sa dna tabele, oni se bore za goli život. Ovde, zbog samog sistema, igrači su možda malo optimističniji ili, recimo, ne vode računa u odbrani. Čak bih rekao da su ležerniji. To možda dovodi do lepih napadačkih poteza, jer se utakmice tada više otvaraju.”

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Vlasnik dva pehara Lige šampiona igrao je fudbal na najvišem nivou i zato mu smeta što sad to nije slučaj.

„Kada pravim poređenja, vidim zaista dobre individualne poteze igrača, ali ono što ponekad nedostaje jeste kontinuitet. Razlika između dobrog i lošeg je veća, ali ono što je dobro – zaista je na visokom nivou... Može se porediti sa golfom: čak i amater ponekad izvede udarac koji profesionalac ne bi mogao bolje da odigra – recimo, pravo u rašlje. Ali, loši udarci profesionalca nikada neće biti toliko loši“.