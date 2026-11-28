Palmeiras će u Montevideu tražiti četvrtu titulu Libertadoresа, onu koja bi ga dodatno približila vrhu brazilske fudbalske aristokratije, dok Estudiantes, klub koji nikada nije imao potrebu da se takmiči sa najvećima po popularnosti, već je svoj status gradio kroz velike južnoameričke utakmice, želi peti trofej i povratak na mesto na kojem je nekada postao jedan od najprepoznatljivijih simbola argentinskog fudbala. Međutim, ono što ovoj utakmici daje posebnu draž nije samo činjenica da se radi o finalu, niti o sudaru dve ekipe koje su kroz različite puteve stigle do završne borbe, već o istoriji koja ih je već jednom spojila, i to na način koji je ostavio dubok trag u obe klupske biografije.

21.00: (2,10) Palmeiras (3,10) Estudijantes La Plata (3,90)

Pre nego što je Estudiantes postao sinonim za takmičarsku disciplinu, taktičku inteligenciju i gotovo opsesivnu želju da pronađe način da pobedi, u La Plati je postojao klub koji je pokušavao da se suprotstavi mnogo većim i popularnijim argentinskim institucijama, a onda se pojavio Osvaldo Zubeldija, čovek koji je fudbal posmatrao drugačije od većine svojih savremenika. Njegov Estudiantes nije bio ekipa koja je insistirala na lepoti po svaku cenu, već je predstavljao svojevrsnu fudbalsku laboratoriju, u kojoj su prekidi, ofsajd-zamke, detaljna priprema protivnika, psihološka igra i disciplina bili jednako važni kao individualni kvalitet, što je u vreme kada se argentinski fudbal često poistovećivao sa improvizacijom i talentom predstavljalo gotovo revoluciju. Zubeldija je od Estudiantesa napravio tim koji je znao kako da igra, ali još važnije, tim koji je znao kako da pobedi čak i onda kada okolnosti nisu bile na njegovoj strani.

Prva kontinentalna titula stigla je 1968. godine, ali način na koji je osvojena dodatno je učvrstio mit o tom timu. Palmeiras i Estudiantes tada su odigrali dve utakmice, prvu u La Plati, drugu u Sao Paulu, i pošto je svako ostvario po jednu pobedu, tadašnji pravilnik nije poznavao današnje rešavanje izjednačenog rezultata gol-razlikom, već je zahtevao majstoricu na neutralnom terenu. Palmeiras je u prvom susretu poveo preko Servilja, ali su Argentinci u završnici preokrenuli rezultat golovima Huana Ramona Verona i Eduarda Floresa, da bi Brazilci u revanšu uzvratili pobedom 3:1, uz dva pogotka Tupasinja i jedan Rinalda. Treća utakmica odigrana je 16. maja u Montevideu, a Estudiantes je golovima Felipea Ribau­da i Verona slavio 2:0, osvojivši prvi Libertadores u istoriji kluba.

Veron je bio čovek koji je obeležio čitavu seriju, pošto je postizao golove u sva tri susreta, a njegov nadimak „La Bruha“, odnosno Veštica, postao je deo fudbalske mitologije La Plate. Gotovo šest decenija kasnije, njegovo prezime ponovo će biti u središtu priče, jer je sin Huan Sebastijan Veron danas predsednik Estudiantesa, nekadašnji fudbaler koji je igrao za Mančester Junajted, Čelsi, Inter i Lacio, a koji se sada vraća na Sentenario u potpuno drugačijoj ulozi, sa željom da klub ponovo dovede do kontinentalne krune. Ta veza između oca, sina, kluba i stadiona daje finalu jednu dimenziju koju je teško pronaći u savremenom fudbalu, u kojem se generacije često menjaju toliko brzo da je kontinuitet postao luksuz.

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Estudiantes nije ostao samo na toj tituli, jer je u naredne dve godine ponovo osvojio Libertadores, 1969. i 1970, čime je postao prvi klub koji je tri puta uzastopno osvojio takmičenje i dobio pravo da zadrži originalni trofej, zbog čega je organizator morao da napravi novi. Ta generacija ostala je jedna od najdominantnijih u istoriji Južne Amerike, ali je i otvorila raspravu o tome kakav fudbal treba da bude, jer su Zubeldijini igrači bili često osporavani zbog načina na koji su koristili taktiku, fizičku snagu i psihološki pritisak, dok su istovremeno bili gotovo nepobedivi kada bi utakmica postala pitanje karaktera i koncentracije.

Palmeiras, sa druge strane, ima priču koja počinje mnogo pre Libertadoresа, još u vreme kada je Sao Paulo bio grad u kojem su italijanski imigranti gradili svoje zajednice, posao, kulturu i fudbalske klubove, pa je tako 1914. osnovana Palestra Italia, institucija koja je od početka nosila snažan identitet svojih osnivača. Međutim, tokom Drugog svetskog rata, kada je Brazil ušao u sukob sa Italijom, klub se našao pod političkim i društvenim pritiskom, zbog čega je 1942. godine promenio ime u Palmeiras, a samo nekoliko dana kasnije odigrao jednu od najvažnijih utakmica u svojoj istoriji, protiv Sao Paula, u borbi za titulu državnog prvaka. Rival je očekivao da Palmeiras neće izaći na teren, ali je klub učinio upravo suprotno, pobedio i osvojio prvenstvo, u događaju koji je ostao poznat kao „Herojski juriš“, simbol trenutka kada je promena imena postala i potvrda opstanka identiteta.

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Od italijanske zajednice i Palestra Italia do modernog brazilskog fudbalskog giganta, Palmeiras je prošao kroz gotovo sve faze razvoja južnoameričkog klupskog fudbala, a poslednjih godina ponovo je postao jedan od najmoćnijih klubova kontinenta, zahvaljujući ozbiljnoj infrastrukturi, kvalitetnoj akademiji, finansijskoj stabilnosti i treneru koji je njegovu ambiciju pretvorio u kontinuitet. Abel Fereira od dolaska 2020. godine osvojio je Libertadores 2020. i 2021, a večeras će voditi ekipu u četvrtom finalu ovog takmičenja, što ga stavlja u društvo najuspešnijih trenera u istoriji modernog Libertadoresа. Njegov Palmeiras nije ekipa koja insistira na jednoj ideji, već tim koji ume da menja ritam, igra agresivno, kontroliše prostor, ali i da se povuče kada je potrebno, čekajući trenutak u kojem protivnik napravi grešku.

Palmeiras je do finala stigao eliminisavši Fluminense u Rio de Žaneiru, dok je Estudiantes ostavio Flamengo iza sebe, takođe na Marakani, što je zanimljiv detalj koji dodatno povezuje njihova dva puta do Montevidea. Argentinci su u polufinalu odigrali dve utakmice bez golova, a onda u penal-seriji pronašli junaka u Fernandu Musleri, nekadašnjem urugvajskom reprezentativcu i dugogodišnjem golmanu Galatasaraja, koji je odbranio tri udarca i praktično sam otvorio vrata finala. Muslera, koji je već u poznim igračkim godinama, sada ima priliku da pred urugvajskom publikom, na stadionu koji je toliko puta bio poprište velikih utakmica, odigra još jednu utakmicu koja bi mogla da definiše njegovu karijeru, dok Palmeiras sa druge strane ima golmana Karlosa Miguela, visokog 2,04 metra, koji je takođe bio važan u prethodnim penal-serijama i predstavlja ozbiljnu prednost kada utakmica ode u završnicu.

Palmeiras je u ovom trenutku finansijski mnogo moćniji od Estudiantesa, što se vidi i kroz vrednost igračkog kadra, mogućnost dovođenja kvalitetnih fudbalera i širinu rostera, ali u finalu Libertadoresа novac često nije dovoljan da objasni ono što se događa na terenu, jer su utakmice poput ove više od taktičkog nadmudrivanja, a jedna greška, jedan odbitak, jedan prekid ili trenutak inspiracije mogu da odluče čitavu sezonu. Estudiantes je upravo kroz takve utakmice gradio svoj identitet, dok Palmeiras poslednjih godina pokazuje da je sposoban da pobedi i kada nije dominantan, što je jedna od najvažnijih osobina velikih šampionskih ekipa.

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U širem kontekstu, ovo finale ima i dodatnu težinu zbog borbe između Argentine i Brazila, dve zemlje koje su do sada osvojile po 25 trofeja Libertadoresа, pa bi Palmeiras eventualnom pobedom prvi put posle više od šest decenija doneo Brazilu samostalno vođstvo u ukupnom broju titula. Brazil je osvojio poslednjih sedam izdanja takmičenja, što je rekordni niz, a poslednji klub koji je prekinuo dominaciju brazilskih predstavnika bio je River Plate 2018, kada je u Madridu pobedio Boku Juniors u finalu koje je zbog bezbednosnih problema napustilo Buenos Ajres. Od tada su Flamengo, Palmeiras, Fluminense i Botafogo nastavili niz, pa Estudiantes večeras igra i za argentinski fudbal, za njegovu istoriju i za pokušaj da se prekine dominacija koja je poslednjih godina postala gotovo pravilo.

I Sentenario je mnogo više od stadiona na kojem će večeras biti odlučen šampion. Izgrađen za Svetsko prvenstvo 1930, bio je poprište prvog finala Mundijala, u kojem je Urugvaj pobedio Argentinu, a na njemu je odigrana i prva utakmica istorije Kopa Libertadoresа 1960, što ga čini jednim od najvažnijih fudbalskih mesta na kontinentu. Palmeiras je u Montevideu već osvojio Libertadores 2021, kada je posle produžetaka pobedio Flamengo 2:1, ali večerašnji povratak ima drugačiju težinu, jer ga ponovo čeka Estudiantes, klub koji mu je upravo na ovom stadionu oduzeo prvu kontinentalnu krunu i koji se sada vraća sa željom da istoriju ponovi.

Estudiantes bi u večerašnje finale mogao da uđe sa iskusnim Fernandom Muslerom među stativama, golmanom čije ime nosi posebnu težinu u utakmicama ovakvog značaja. Ispred njega bi trebalo da se nađe četvorka Eros Mankuso, Santijago Nunjes, Leandro Gonzales Pires i Markos Roho, uz Gastona Benedetija, dok bi vezni red činili Aleksis Kastro, Ezekijel Pjovi i Hoakin Tobio Burgos, zaduženi da uspostave ravnotežu između defanzivne sigurnosti i izlaska u napad.

Najistureniji deo tima Aleksandra Medine trebalo bi da pripadne Tijagu Palasiosu i Guidu Karilju, od kojih će se očekivati da iskoriste svaki prostor koji im ostavi Palmeirasova poslednja linija, ali i da budu prva linija pritiska kada Brazilci budu pokušavali da izgrade napad. Medina nema nameru da se odrekne prepoznatljive takmičarske čvrstine Estudiantesa, pa će mnogo toga zavisiti od toga koliko će njegova ekipa uspeti da nametne ritam u kojem se Palmeiras neće osećati komotno.

Sa druge strane, Abel Fereira bi mogao da se opredeli za formaciju sa trojicom centralnih defanzivaca, u kojoj bi ispred golmana Karlosa Migela trebalo da se nađu Murilo, Gustavo Gomes i Aleksander Barbosa, dok bi bočne koridore pokrivali Agustin Giaj i Žoakim Pikeres, odnosno Artur, u zavisnosti od konačne odluke portugalskog stručnjaka. U srcu veznog reda očekuju se Marlon Freitas i Lukas Evangelista, mada postoji mogućnost da umesto potonjeg od prvog minuta zaigra Andreas Pereira, čime bi Palmeiras dobio nešto drugačiji profil igrača u organizaciji napada.

Ispred njih bi trebalo da deluje Džon Arijas, fudbaler koji svojim kretanjem i sposobnošću da poveže linije može da bude jedan od ključnih aduta brazilskog predstavnika, dok bi najveća opasnost po Muslerin gol dolazila od tandema koji čine Žoze Lopez i Vitor Roke, uz mogućnost da Maurisio dobije prednost u odnosu na nekadašnjeg napadača Barselone. Fereira ima dovoljno kvalitetnih rešenja da tokom utakmice promeni način na koji njegov tim napada, a upravo bi širina kadra i mogućnost da sa klupe uvede igrače sposobne da promene tok susreta mogli da budu jedna od Palmeirasovih prednosti.

Večerašnje finale nije samo borba za trofej, niti duel dva kluba koji su došli do poslednje utakmice kroz različite puteve, već susret prošlosti i sadašnjosti, dva fudbalska identiteta koja su se jednom već sudarila na istom mestu i koja će ponovo pokušati da odluče kome pripada Južna Amerika. Palmeiras dolazi sa ambicijom da potvrdi dominaciju, sa trenerom koji zna kako se osvajaju finala, sa ekipom koja ima kvalitet i iskustvo, dok Estudiantes dolazi sa istorijom, karakterom, Muslerom na golu i Veronom na čelu kluba, čovekom koji se vraća na stadion gde je njegov otac pre gotovo šest decenija postao legenda.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

KOPA LIBERTADORES, FINALE

Subota

21.00: (2,10) Palmeiras (3,10) Estudijantes La Plata (3,90)

*** kvote su podložne promenama