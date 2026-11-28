Te teme dotakao se Atletik - konkretno novinar sa uvek pouzdanim informacijama Sem Li, koji prati Mančester siti - i on piše da bi na leto Donaruma mogao da ode, kao i rezervni golman Heronimo Rulji . Očigledno je da Enco Mareska nije zadovoljan partijama koje pruže italijanski golman, koji je stvarno imao nekoliko kikseva na opšte iznenađenje, jer na primer da mu neki šut koji on obično hvata prođe kroz ruke i ispod tela, baš nije nešto što se njemu dešava.

Nije ni odbrana Sitija blistava baš, nije još uigrana poslednja linija kako treba, ali statistika ne laže. Na 17 utakmica u svim takmičenjima ove sezone, donaruma je primio čak 26 golova i mrežu je uspeo da sačuva četiri puta do sada u sezoni. Tri puta u Premijer ligi i jednom u Ligi šampiona, gde je branio sve utakmice. Uključujući i jedan u Komjuniti Šildu, gde su igrači Arsenala tri puta gurnuli loptu iza njegovih leđa.

Jesu zemljaci Mareska i Donaruma, tu se očekivalo da bude mnogo bolja konekcija između njih dvojice, ali menadžeru Mančester sitija ne odgovara to što Điđi trenutno donosi. Iako može i dalje da brani na visokom nivou, kako piše Atletik, jednostavno se ne uklapa u zamisli šefa stručnog štaba, koji hoće da izgradnja napada kreće od njega. Mnogo greši u igri nogom, još kada se na to doda da ne brani kao u trenutku kada je bio najbolji golman sveta, dolazi se do ove situacije.

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Donaruma ima ugovor do 2030. godine, uz opciju da produži na još jednu sezonu posle toga, mada ni to mu neće ništa pomoći. Ako Mareska ostane pri tome šta je zacrtao, moraće da mu nađu novi klub, gde su se mnogi timovi spominjali i sada ih i italijanski mediji ređaju – Inter, Juventus, čak i Bajern Minhen da bude zamena za Manuela Nojera, pa Turska, Saudijska Arabija...

Možda se nešto u međuvremenu promeni. Na zimu bi trebalo da potraže i napadača jer nemaju rezervu za Erlinga Halanda, dok se još pominje i desni bek. A na leto, verovatno čistka...

PREMIJER LIGA – 12. KOLO

Petak

Notingem Forest - Čelsi 3:2 (1:0)

/Igor Žezus 8, Gibs Vajt 51 pen, 72 - Emega 54, 89/

Subota

16.00: (1,57) Lids (4,30) Koventri (5,30) MOZZART RELAX

16.00: (2,35) Mančester Junajted (3,70) Brentford (2,75) MOZZART RELAX

16.00: (3,10) Ipsvič (3,90) Aston Vila (2,10) MOZZART RELAX

Nedelja

13.00: (4,10) Everton (3,90) Liverpul (1,80) MOZZART RELAX

15.05: (1,95) Kristal Palas (3,70) Hal (3,60) MOZZART RELAX

15.05: (1,65) Brajton (4,30) Njukasl (4,60) MOZZART RELAX

15.05: (2,65) Fulam (3,50) Bornmut (2,55) MOZZART RELAX

15.05: (3,50) Sanderlend (3,50) Totenhem (2,05) MOZZART RELAX

17.30: (2,05) Arsenal (3,70) Mančester Siti (3,30) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama