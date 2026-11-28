Donaruma na tankom ledu: Mareska više ne veruje zemljaku
Vreme čitanja: 4min | sub. 28.11.26. | 11:17
Na leto bi mogao da promeni golmana, Điđi mu se ne uklapa u koncepciju igre
Godinama je među stativama u Mančester sitiju nezamenjiv bio brazilski čuvar mreže Ederson, koji je imao puno poverenje Pepa Gvardiole. Kako je vreme prolazilo, tako je sve više bilo jasno da mora da dođe do promene golmana jer sa Edersonom više nije bilo to to. Katalonski stručnjak uvek je preferirao da ima čuvara mreže koji dobro igra nogom, za šta je Brazilac bio majstor i jednom je čak tražio da igra barem jedan meč u veznom redu, a sećamo se svi šta je bilo i sa Džoom Hartom kada je došao Gvardiola. Promena golmana počela je tako što je bivši golman Benfike zamenio Mančester Istanbulom i otišao u Fenerbahče, dok je kao zamena došao Džejms Traford.
Međutim, pred kraj prelaznog roka otvorila se prilika da se dovede Đanluiđi Donaruma iz Pari Sen Žermena, koji tek što je osvojio Ligu šampiona sa timom iz glavnog grada Francuske, pa u Sitiji nisu časili časa. Traford je zaboravljen i pre nego što se uopšte ustalio na golu, italijanski čuvar mreže plaćen je 30.000.000 evra - što je u današnje vreme sića za evropske velikane - i dobio je Pep novog keca. Sada, pošto više nema starog menadžera, Enco Mareska ima neke druge zamisli i Điđi nije ni blizu onog njegovog vrhunskog nivoa, razmišljaju u Mančesteru da ga se reše na leto! I ne samo njega, nego da dođe do potpune rekonstrukcije u golmanskoj liniji.
Izabrane vesti
Te teme dotakao se Atletik - konkretno novinar sa uvek pouzdanim informacijama Sem Li, koji prati Mančester siti - i on piše da bi na leto Donaruma mogao da ode, kao i rezervni golman Heronimo Rulji. Očigledno je da Enco Mareska nije zadovoljan partijama koje pruže italijanski golman, koji je stvarno imao nekoliko kikseva na opšte iznenađenje, jer na primer da mu neki šut koji on obično hvata prođe kroz ruke i ispod tela, baš nije nešto što se njemu dešava.
Nije ni odbrana Sitija blistava baš, nije još uigrana poslednja linija kako treba, ali statistika ne laže. Na 17 utakmica u svim takmičenjima ove sezone, donaruma je primio čak 26 golova i mrežu je uspeo da sačuva četiri puta do sada u sezoni. Tri puta u Premijer ligi i jednom u Ligi šampiona, gde je branio sve utakmice. Uključujući i jedan u Komjuniti Šildu, gde su igrači Arsenala tri puta gurnuli loptu iza njegovih leđa.
Jesu zemljaci Mareska i Donaruma, tu se očekivalo da bude mnogo bolja konekcija između njih dvojice, ali menadžeru Mančester sitija ne odgovara to što Điđi trenutno donosi. Iako može i dalje da brani na visokom nivou, kako piše Atletik, jednostavno se ne uklapa u zamisli šefa stručnog štaba, koji hoće da izgradnja napada kreće od njega. Mnogo greši u igri nogom, još kada se na to doda da ne brani kao u trenutku kada je bio najbolji golman sveta, dolazi se do ove situacije.
💥💥💥💥💥
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao
💥💥💥💥💥
Donaruma ima ugovor do 2030. godine, uz opciju da produži na još jednu sezonu posle toga, mada ni to mu neće ništa pomoći. Ako Mareska ostane pri tome šta je zacrtao, moraće da mu nađu novi klub, gde su se mnogi timovi spominjali i sada ih i italijanski mediji ređaju – Inter, Juventus, čak i Bajern Minhen da bude zamena za Manuela Nojera, pa Turska, Saudijska Arabija...
Možda se nešto u međuvremenu promeni. Na zimu bi trebalo da potraže i napadača jer nemaju rezervu za Erlinga Halanda, dok se još pominje i desni bek. A na leto, verovatno čistka...
PREMIJER LIGA – 12. KOLO
Petak
Notingem Forest - Čelsi 3:2 (1:0)
/Igor Žezus 8, Gibs Vajt 51 pen, 72 - Emega 54, 89/
Subota
16.00: (1,57) Lids (4,30) Koventri (5,30) MOZZART RELAX
16.00: (2,35) Mančester Junajted (3,70) Brentford (2,75) MOZZART RELAX
16.00: (3,10) Ipsvič (3,90) Aston Vila (2,10) MOZZART RELAX
Nedelja
13.00: (4,10) Everton (3,90) Liverpul (1,80) MOZZART RELAX
15.05: (1,95) Kristal Palas (3,70) Hal (3,60) MOZZART RELAX
15.05: (1,65) Brajton (4,30) Njukasl (4,60) MOZZART RELAX
15.05: (2,65) Fulam (3,50) Bornmut (2,55) MOZZART RELAX
15.05: (3,50) Sanderlend (3,50) Totenhem (2,05) MOZZART RELAX
17.30: (2,05) Arsenal (3,70) Mančester Siti (3,30) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama