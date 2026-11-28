Upitan da ponovi ono što je nagovestio još u septembru, da postoje dva-tri inostrana kluba zainteresovana za nastup u VTB, Kuščenko je elaborirao:

„Pregovori na tu temu vode se konstantno. U našem Kupu učestvuju dva evropska kluba: Igokea i FMP. Zaista pokušavamo da utvrdimo da li je moguće da timovi iz ovih zemalja učestvuju u regularnom prvenstvu VTB lige.”

Prvi čovek VTB lige je nastavio...

„Najveća poteškoća su kalendari svih takmičenja u kojima oni učestvuju. Jedan nastupa i u FIBA Ligi šampiona. Ipak, ne gubimo nadu da ćemo pronaći model po kojem bi to moglo da se realizuje. Iako je ono što se dešava oko nas — blokiranje ulaska u zemlju, vize koje se ne dobijaju — potpuno sumanuto. Uopšte nije jasno zašto se to odražava na sport. Naprotiv, sport bi u ovom segmentu trebalo da bude otvoren. Možda će neka komunikacija ipak uspeti da prenese poruku da je bolje imati zdravu konkurenciju u sportu nego je nemati. Zato se na tome radi, ali je još rano govoriti o rezultatima”, rekao je Kuščenko za RB Sport.