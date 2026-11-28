Meč je trebalo da se odigra na stadionu “Radoš Milovanović“ u Lučanima, kako bi se izbegao problem zbog snega, ali ne može ni tamo da se igra.

Odluku o odlaganju saopštila je Dubočica na društvenim mrežama.

"Usled obilnih snežnih padavina koje su zahvatile pojedine delove Srbije i otežale uslove za odigravanje utakmice u Lučanima, današnji susret između Borca i Dubočice je odložen. Utakmica će biti odigrana sutra, 29. novembra, sa početkom u 13 časova. Prenos utakmice možete pratiti na zvaničnom jutjub kanalu Prve lige Srbije", navodi se.

Dakle, utakmica je pomerena samo za dan kasnije i biće odigrana u nedelju od 13.00.