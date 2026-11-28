Ne igra se ni u Lučanima zbog snega
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Vreme čitanja: 1min | sub. 28.11.26. | 11:20
Odložen duel čačanskog Borca i Dubočice
Posle odlaganja utakmice na Ubu između Zemuna i Radničkog iz Kragujevca u Superligi Srbije, odložen je i meč između čačanskog Borca i Dubočice iz Leskovca, koji je bio zakazan za subotu (13.00).
Utakmica je pomerena sa stadionu u Čačku baš zbog najavljenih padavina, ali neće moći da se igra ni u Lučanima.
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Meč je trebalo da se odigra na stadionu “Radoš Milovanović“ u Lučanima, kako bi se izbegao problem zbog snega, ali ne može ni tamo da se igra.
Odluku o odlaganju saopštila je Dubočica na društvenim mrežama.
"Usled obilnih snežnih padavina koje su zahvatile pojedine delove Srbije i otežale uslove za odigravanje utakmice u Lučanima, današnji susret između Borca i Dubočice je odložen. Utakmica će biti odigrana sutra, 29. novembra, sa početkom u 13 časova. Prenos utakmice možete pratiti na zvaničnom jutjub kanalu Prve lige Srbije", navodi se.
Dakle, utakmica je pomerena samo za dan kasnije i biće odigrana u nedelju od 13.00.