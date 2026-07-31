Čudesni prolaz Bolivara: Golman za desetku, nije moglo bez tuče
Vreme čitanja: 3min | pet. 31.07.26. | 02:15
Bolivijski tim savladao Gremio i u Brazilu, na kraju pesničenja i isključenja
Veliko iznenađenje u šesnaestini Kopa Sudamerikane je kompletirano – Bolivar je izbacio Gremio. Posle pobede na domaćem terenu (3:2), došli su u Brazil da brane višak i ne da su ga odbranili, nego su u Porto Alegreu uspeli da pobede i u revanšu – 1:0 (1:0). Udarao je Gremio i tukao po bedemu bolivijskog tima i pravo je čudo kako brazilska ekipa nije postigla gol. Šutnuli su 31 put ka golu rivala, promašivali velike šanse, a mreža je ostala netaknuta.
Kako to obično biva u sudaru južnoameričkih timova, nije moglo ni da prođe bez drame i tuče na kraju. Pogubili su svi živce i došlo je do ozbiljnog haosa u sudijskoj nadoknadi, gde sudija nije vadio ruku iz džepa. Podelio je tri crvena kartona, a i pre toga je morao često da se lati da pokaže javnu opomenu zbog konstantnih grubih faulova, koškanja i odugovlačenja Bolivara još od 65. minuta.
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Gremio je propustio sve moguće šanse u prvom poluvremenu, dok Bolivar svoju jednu jedinu pravu u prvom delu igre nije. Posle izgubljene lopte domaćina, brzo je pukla kontra bolivijske ekipe, lopta je stigla do iskusnog Dairona Asprilje, koji je ostao smiren. Veteran je probio po levoj strani. Stao, okrenuo se, namestio se, kao da je imao sve vreme ovog sveta i zakucao je loptu silovito u bliži ugao. Baš lep gol, posle kog su skočili svi sa klupe Bolivara i otrčali da proslave pogodak sa Aspriljom, koji je pokazivao ka navijačima Gremija da ih ne čuje.
Posebne pohvale i nagrada za igrača utakmice mora da ode u ruke Karlosa Lampea, 39-godišnjeg golmana gostujuće ekipe. Razbranio se za sve pare u Brazilu, gde je imao 11 odbrana i začarao mrežu protiv daleko jačeg rivala, makar na papiru. Kapa dole Asprilji za gol, ali ovaj čovek je sve uspeo da odbrani i ne bi mu dali gol da se igralo do prekosutra. Za njega, u tim godinama, fenomenalna predstava.
S obzirom da je mrežu začarao i da su njegovi saigrači krenuli da odugovlače na pola sata do kraja i dobijaju žute kartone, krenula je nervoza i u domaćem timu. Krenuli su i oni da udaraju, da se svađaju i sve je eskaliralo pred kraj meča, kada je bilo jasno da od preokreta Gremija neće biti ništa.
Erik Norijega je pogubio živce i krenuo da napada gostujuće igrače, a onda je izbio haos. Krenulo je koškanje, udaranje ono u južnoameričkom stilu, padanje na pod i foliranje, od svega po malo. Bilo je i udaraca malo ozbiljnih, ali najviše guranja, da bi na kraju crvene kartone dobili Norijega i Justinijano. Crveni je par minuta dobio kasnije i Marlon, koji je imao katastrofalan start, dok je krv još bila vrela.
Bolivar u osmini finala Kopa Sudamerikane igra protiv Sao Paulo, još jednog brazilskog velikana.
KOPA SUDAMERIKANA – PLEJ-OF ZA OSMINU FINALA (REVANŠI)
Utorak
Tigre - Nasional Montevideo 1:2 (0:2), prvo meč 3:0
Sreda
Santos - Universidad Sentral 4:2 (1:1), prvi meč: 4:1
Vasko da Gama – Independijente Medeljin 1:0 (0:0), prvi meč: 2:2
Četvrtak
Bragantino – Sporting Kristal 1:0 (0:0), prvi meč: 0:0
Sijensijano - Lanus 4:0 (3:0), prvi meč: 0:2
Gremio – Bolivar 0:1 (0:1), prvi meč 2:3
/Asprilja 15/
Petak
02.30: (3,05) Karakas (3,15) Santa Fe (2,45) - 0:2
02.30: (4,00) O'Higins (3,35) Boka Juniors (2,00) - 0:1
*** kvote su podložne promenama