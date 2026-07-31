Čudesni prolaz Bolivara: Golman za desetku, nije moglo bez tuče

Gremio je propustio sve moguće šanse u prvom poluvremenu, dok Bolivar svoju jednu jedinu pravu u prvom delu igre nije. Posle izgubljene lopte domaćina, brzo je pukla kontra bolivijske ekipe, lopta je stigla do iskusnog Dairona Asprilje , koji je ostao smiren. Veteran je probio po levoj strani. Stao, okrenuo se, namestio se, kao da je imao sve vreme ovog sveta i zakucao je loptu silovito u bliži ugao. Baš lep gol, posle kog su skočili svi sa klupe Bolivara i otrčali da proslave pogodak sa Aspriljom , koji je pokazivao ka navijačima Gremija da ih ne čuje.

Posebne pohvale i nagrada za igrača utakmice mora da ode u ruke Karlosa Lampea, 39-godišnjeg golmana gostujuće ekipe. Razbranio se za sve pare u Brazilu, gde je imao 11 odbrana i začarao mrežu protiv daleko jačeg rivala, makar na papiru. Kapa dole Asprilji za gol, ali ovaj čovek je sve uspeo da odbrani i ne bi mu dali gol da se igralo do prekosutra. Za njega, u tim godinama, fenomenalna predstava.

S obzirom da je mrežu začarao i da su njegovi saigrači krenuli da odugovlače na pola sata do kraja i dobijaju žute kartone, krenula je nervoza i u domaćem timu. Krenuli su i oni da udaraju, da se svađaju i sve je eskaliralo pred kraj meča, kada je bilo jasno da od preokreta Gremija neće biti ništa.

Erik Norijega je pogubio živce i krenuo da napada gostujuće igrače, a onda je izbio haos. Krenulo je koškanje, udaranje ono u južnoameričkom stilu, padanje na pod i foliranje, od svega po malo. Bilo je i udaraca malo ozbiljnih, ali najviše guranja, da bi na kraju crvene kartone dobili Norijega i Justinijano. Crveni je par minuta dobio kasnije i Marlon, koji je imao katastrofalan start, dok je krv još bila vrela.

Bolivar u osmini finala Kopa Sudamerikane igra protiv Sao Paulo, još jednog brazilskog velikana.

KOPA SUDAMERIKANA – PLEJ-OF ZA OSMINU FINALA (REVANŠI)

Utorak

Tigre - Nasional Montevideo 1:2 (0:2), prvo meč 3:0

Sreda

Santos - Universidad Sentral 4:2 (1:1), prvi meč: 4:1

Vasko da Gama – Independijente Medeljin 1:0 (0:0), prvi meč: 2:2

Četvrtak

Bragantino – Sporting Kristal 1:0 (0:0), prvi meč: 0:0

Sijensijano - Lanus 4:0 (3:0), prvi meč: 0:2

Gremio – Bolivar 0:1 (0:1), prvi meč 2:3

/Asprilja 15/

Petak

02.30: (3,05) Karakas (3,15) Santa Fe (2,45) - 0:2

02.30: (4,00) O'Higins (3,35) Boka Juniors (2,00) - 0:1

*** kvote su podložne promenama