Karlos Visens hvali: Uživao sam dok sam analizirao Železničar, ovako se gradi

Njen trener Karlos Visens pun je ipak reči hvale za pančevačkog superligaša. “Rekao sam ovde novinarima i pre prve utakmice: da Železničar nije poznat tim, jer nije veliki i igra prvi put Evropu, ali objašnjavao sam medijima koliko ima dobar proces izgradnje. Video sam to i pre nego što smo igrali prvi meč. Kada anliziraš rivale obratiš pažnju na te detalje. Nekad uživaš manje, nekad uživaš više. Ovog puta sam zaista dosta uživao“ , rekao je Visens .

I „posavetovao“ upravu kluba da ne odustaje od ideje Radomira Kokovića.

„Lično, volim taj stil igre. I divim se timu koji ima toliko mladih igrača, možda sa potencijalom za budućnost, ali ipak sada mladih igrača, koji uporno insistiraju na toj izgradnji. Dugoročno će im se vratiti zbog tog stile igre. Ako želite da gradite nešto trajno, nešto što će da se isplati u budućnostim ovako se to radi. Morate da bude uvereni u to što radite. I da imate podršku u klubu. I vratiće se. I klubu, i treneru, i igračima“.