Džodić ponovo na ceni: Tri kluba iz Serije A zainteresovana za kapitena Srbije
Vreme čitanja: 2min | pet. 31.07.26. | 01:42
Almerija je zimus odbila Lacio, ali su se Rimljani sada vratili – i nisu jedini
Odlična sezona u dresu Almerije mogla bi da lansira kapitena mlade reprezentacije Srbije Stefana Džodića u Seriju A. Pre nešto više od mesec dana, španski mediji pominjali su da je Deportivo zainteresovan da dovede srpskog vezistu, ali su te priče brzo utihnule. Sada se ponovo priča o potencijalnom transferu na Čizmu, koji je mogao da se desi i u zimskom prelaznom roku, kada je Almerija odbila Lacio.
Još krajem januara je stigla ponuda za sina Nenada Džodića i to kakva – 14.000.000 evra fiksno, plus 4.000.000 kroz bonuse, što je glatko odbijeno. Nisu Španci hteli da prodaju jednog od najtalentovanijih igrača jer su tada verovali da će vredeti mnogo više. Cene ga na oko 20.000.000 evra, a ako neko zna kako da posluje, to je Almerija.
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U poslednjih pet godina su od pet prodaja zaradili 122.400.000 evra, da se podsetimo i kako. Prodali su Darvina Nunjeza u Benfiku (34.000.000), El Bilala Turea u Atalantu (30.200.000), Luisa Suareza u Sporting (22.200.000), Umara Sadika u Real Sosijedad (20.000.000) i Marka Pubilja u Atletiko Madrid (16.000.000), što samo po sebi govori kako se radi u ekipi sa Mediterana.
Nisu uspeli da se plasiraju u elitni rang španskog fudbala, ponovo će igrati u drugoj ligi, ali bi i pored toga na srpskom vezisti mogli lepo da zarade i pomenutu ukupnu cifru koju su zaradili na transferima pojačaju još više.
"Tutosport" prenosi da Lacio ne odustaje od njega, da su i dalje zainteresovani i da je sada moguć potencijalni transfer između 12.000.000 i 15.000.000 evra, uz dodatne bonuse, kao što je tim iz Rima ranije i planirao da njima podmaže ovaj transfer, čak i uprkos tome što ga Almerija i dalje ceni na oko 20.000.000 evra. Problem za Lacio je što Stefana Džodića merkaju i Bolonja i Parma, prema informacijama pomenutog italijanskog medija. Potrajaće italijanska bitka za potpis igrača crveno-belih, a možda ga na kraju i ne prodaju uopšte.
Almerija će u jednom trenutku svakako napuniti kasu i imati čist profit jer je Džodić došao kao slobodan igrač iz Monpeljea prošlog jula i ima ugovor na još četiri godine.