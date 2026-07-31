Džodić ponovo na ceni: Tri kluba iz Serije A zainteresovana za kapitena Srbije

U poslednjih pet godina su od pet prodaja zaradili 122.400.000 evra, da se podsetimo i kako. Prodali su Darvina Nunjeza u Benfiku (34.000.000), El Bilala Turea u Atalantu (30.200.000), Luisa Suareza u Sporting (22.200.000), Umara Sadika u Real Sosijedad (20.000.000) i Marka Pubilja u Atletiko Madrid (16.000.000), što samo po sebi govori kako se radi u ekipi sa Mediterana.

Nisu uspeli da se plasiraju u elitni rang španskog fudbala, ponovo će igrati u drugoj ligi, ali bi i pored toga na srpskom vezisti mogli lepo da zarade i pomenutu ukupnu cifru koju su zaradili na transferima pojačaju još više.

"Tutosport" prenosi da Lacio ne odustaje od njega, da su i dalje zainteresovani i da je sada moguć potencijalni transfer između 12.000.000 i 15.000.000 evra, uz dodatne bonuse, kao što je tim iz Rima ranije i planirao da njima podmaže ovaj transfer, čak i uprkos tome što ga Almerija i dalje ceni na oko 20.000.000 evra. Problem za Lacio je što Stefana Džodića merkaju i Bolonja i Parma, prema informacijama pomenutog italijanskog medija. Potrajaće italijanska bitka za potpis igrača crveno-belih, a možda ga na kraju i ne prodaju uopšte.

Almerija će u jednom trenutku svakako napuniti kasu i imati čist profit jer je Džodić došao kao slobodan igrač iz Monpeljea prošlog jula i ima ugovor na još četiri godine.