Lebron možda odigra još četiri sezone

Podsećamo, kao što je navedeno, rekao je Lebron da je razmišljao posle ispadanja drugoj rundi plej-ofa Zapadne konferencije da je možda stvarno došao kraj i da bi mogao da završi karijeru. Konkretno, čak je rekao i da je "prilično siguran" da je to-to, međutim predomislio se. Očigledno su Seventisiksersi predstavili Lebronu ovaj projekat kao baš ono što hoće – da napadne još jednu titulu i odjavi se u stilu. E, sad... Da li će to biti sledeće godine, za dve, tri, četiri, to definitivno niko ne zna. Još je sve Rič Pol podgrejao.

"Mislim da će ga Filadelfija osvežiti i dati mu novu energiju. Možda odigra još dve sezone. Možda čak četiri", rekao je za "ESPN".

Potpisao je dvogodišnji ugovor vredan 8.000.000 dolara, gde ima igračku opciju za narednu sezonu. Verovatno će videti Džejms kako će se razvijati situacija u gradu bratske ljubavi i kako će se on osećati. Realno je da odigra obe sezone, dosta manje realno da se penzioniše 2030. godine, pošto na prvi pogled to deluje teško ostvarivo, ali kada je u pitanju Lebron, malo šta može da se isključi, posebno dok juri petu šampionsku titulu. A ako je osvoji u naredne dve sezone, nedostajaće mu još jedna da stigne Majkla Džordana. "Duha iz Čikaga kog juri", kako je i sam rekao davno.

Još jedan razlog za optimizam jeste činjenica da dolazi u ekipu koja je spremna da napadne titulu i jedna je od glavnih kandidata za prsten. Za razliku od poslednjih godina u Lejkersima, neće morati svake večeri da bude glavni igrač. Filadelfija je zadržala Tajrisa Meksija, Džoela Embida i Vi Džeja Edžkomba, a ovog leta je trejdom dovela i Džejlena Brauna.

Manje opterećenje moglo bi da produži njegovu karijeru. Sada će verovatno više biti igrač uloge sa manjom minutažom, a ako Džejms uđe u sistem i nađe svoje idealno mesto, onda stvarno može da igra još dugo.