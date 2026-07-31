Pavlović: Sa Amorimom, sve je drugačije; Kostić me je iznenadio, Modrić je neverovatan

Biće to četvrti različiti trener kojeg će srpski reprezentativac Strahinja Pavlović imati kao šefa od dolaska iz Salcburga pre dve godine. Očekuje popularni Kalaba nešto sasvim novo, motivisan je pred početak nove sezone, što je i otkrio posle treninga u Pertu, u razgovoru za italijansku "Gazetu delo Sport". "Za sada sve ide dobro i radimo na pravi način. Trener je pozitivna osoba. Vidim mnogo novih ideja i nadam se da ćemo naredne sezone uspeti da uradimo još bolje stvari nego prošle" , započeo je.

Ove sezone očekuje se drugačiji Milan. Otišao je Masimilijano Alegri u Napoli, što automatski znači da će milanski velikan krenuti u nekom drugom pravcu što se tiče fudbalske filozofije i stila igre, posebno ako se uzme u obzir da je novi šef stručnog štaba Ruben Amorim .

Kao što je rečeno, igraće Milan potpuno drugačije u odnosu na prošlu sezonu.

"Ne mogu da otkrijem sve naše taktičke ideje, ali mnogo toga je drugačije. Kao što ste videli u prvoj prijateljskoj utakmici, pokušavamo da igramo sa visoko postavljenom odbranom i mislim da će to biti najveća razlika. Verujem da trener želi da mnogo više pritiskamo protivnika i da stalno budemo na njihovoj polovini". Prošle sezone postigao je pet golova, a italijanski mediji ga navodi kao jednog od ljubimaca navijača.

"Imamo neverovatne navijače. Ogromna je odgovornost nositi ova dres, igrati za klub kakav je Milan. Najmanje što može je da uvek dajemo 100 odsto na svakoj utakmici". Srpski reprezentativac priznao je da još nije pogledao utakmicu protiv Kaljarija koja je Milanu odnela plasman u Ligu šampiona.

"Iskreno, nisam ni gledao tu utakmicu ponovo. Posle svake utakmice obično pogledam ceo meč ili makar golove, ali na taj Milan – Kaljari nisam više ni pomislio jer previše boli".

Posebno je pohvalio Marija Gilu, španskog defanzivca koji je prešao iz Lacija u Milan.

"Doveli smo dvojicu odličnih fudbalera. Mogu posebno da pričam o Gili, jer je defanzivac. Prošle godine smo igrali nekoliko puta protiv Lacija i za mene je on uvek bio najbolji igrač na terenu. Ima ogromne kvalitete i može mnogo da nam pomogne, posebno zbog onoga što radi sa loptom. Takođe je veoma agresivan igrač i mislim da je savršen za Milan". Luka Modrić produžio je ugovor i igraće za Milan i naredne sezone.

"Neverovatno je što će ostati sa nama još najmanje jednu sezonu. Možda i duže, videćemo. Luka je neverovatna osoba. Kada pored sebe imate takvog šampiona, možete mnogo da naučite. Mnogo je stariji od mene, ali kada smo zajedno imam osećaj kao da smo istih godina. Možemo da pričamo o svemu jer je zaista veliki čovek". Mnogo je naučio od čuvenog hrvatskog igrača.

"Pre svega način na koji živi fudbal. On je neverovatan profesionalac i imam osećaj da svaki minut proveden u Milanu ima svoju svrhu – od rutine pre treninga do brige o telu. Ima 41 godinu, a na terenu ga nikada ne vidite umornog. Uvek je prvi koji trči i to radi sa velikim osmehom. Za mene je neverovatno da i dalje ima toliku strast prema fudbalu. U njegovim godinama, gde ću biti, ne znam. Nadam se da ću biti kao on".