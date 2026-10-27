REZZIME DANA (utorak): Od ovoga ne može bolje

ZAOKRUŽENO

ROMA – KALJARI (tip 1, kvota 1,30) – rezultat 4:2

Da nije bilo Đanpjera, Lulija je bi ove sezone gledali u dresu Vučice. Trebalo je da ide kod Alesandra Neste u Avelino na pozajmicu, ali je Gasperini bio odlučan da mu pruži šansu u Seriji A i - ubo u centar. Momak koji može da pokrije desnog beka i ving beka postao je legitimno oružje rimske ekipe i jedno od otkrovenja sezone u italijanskom šampionatu. Pre deset dana protiv Đenove postigao je prvenac u seniorskoj karijeri, a večeras protiv Kaljarija bio jedan od najboljih na terenu u odličnoj utakmici protiv Kaljarija - 4:2. Opširnije OVDE.

DORTMUND – VERDER BREMEN (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 3:2

Igrao se Dortmund sa živcima navijača i po ko zna koji put doveo pobedu u pitanje, ali je Marsel Zabicer golom u trećem minutu nadoknade doneo pobedu protiv Verdera.

TORINO – KOMO (tip 2, kvota 1,78) – rezultat 1:3

Torino je do 82. minuta imao gol prednosti protiv Koma, ali se onda raspao u paramparčad i primio tri gola za deset minuta i tim Seska Fabregasa je došao do nove pobede (3:1).

MENHENGLADBAH – KARLSRUE (tip 1, kvota 1,38) – rezultat 2:0

Menš je bez većih problema uspeo da slomi otpor člana Cvajte. Po jedan gol u oba poluvremena. Tek toliko da ne mora da se strepi za trijumf.

LESTER - VIGAN (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 3:0

U prvom poluvremenu se Lester mučio, ali čim je dodao gas u nastavku, Viganu nije bilo spasa i nekadašnji šampion Engleske je rutinski slavio.

BREDFORD - PITERBORO (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 2:0

Otvorena utakmica sa dosta šansi na obe strane, ali je Bredford svoje bolje iskoristio i plasirao se u sledeću fazu Liga kupa.

DINAMO ZAGREB - RIJEKA (tip 1, kvota 1,58) - rezultat 2:1

Nastavlja Dinamo da se muči. Opet su bili blizu kiksa, ovog puta protiv RIjeke, ali je gol Luke Stojkovića srušio nade gostiju da mogu ostati neporaženi.

CRVENA ZVEZDA - MAKABI (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 100:78

Nema dileme da je ovo bila najbolja partija crveno-belih od početka sezone. Posebno napadački. Zvezda je delovala nezaustavljivo i nekako je sve kliknulo. Navarov sistem dosad nije ovako radio, a očigledan "apdejt" je bio debi Kristijana Koloka koji je odmah pokazao koliko će biti važan i šta sve može.

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SASUOLO – LACIO (tip 2, kvota 2,05) – rezultat 2:6

Teško da je rimski klub izgledao bolje i dinamičinije u poslednja četvrt veka u odnosu na ono što trenutno demonstrira četa Rina Gatuza. Označeno je gostovanje Sasuolu kao potencijalna mina, ali bila je to još jedna u nizu pokaznih vežbi čete iz Rima. Stavljanje do znanja rivalim sa vrha tabele šta sve može – 6:2.

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SONENHOF - AUGZBURG (tip 2, kvota 1,23) - rezultat 2:4

Daleko od toga da je ovde dvojka došla lako. Domaćin je uspeo da se vrati iz dva gola minusa. Augzburg je golovima u 69. i 74. minutu ipak uspeo da slomi otpor rivala.