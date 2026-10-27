Real sada izgleda nezaustavljivo

Sezona za košarkaše Real Madrida nije mogla početi gore — tri uvodna neuspeha u Evroligi upalila su sve alarme u prestonici Španije i stavila ogromne znakove pitanja iznad glave šefa struke Pedra Martineza. Međutim, jedna utakmica promenila je sve. Okršaj protiv beogradskog Partizana poslužio je kao velika prekretnica sezone, trenutak u kom je sistem španskog stručnjaka konačno „prokliktao”. Od tog susreta Madriđani ne znaju za poraz i deluju kao nezaustavljiva kaznena ekspedicija koja ruši sve pred sobom, što su potvrdili i u 8. kolu ubedljivom pobedom nad Baskonijom u Vitoriji — 104:86.

Trijumf u Baskiji bio je peti uzastopni za „Kraljevski klub”, a način na koji izabranici Pedra Martineza dominiraju parketom pokazuje da su sve zamisli novog trenera sada dovedene do savršenstva. Ekipa koja je na samom startu delovala potpuno neuštimovano i bez prave energije, pretvorila se u košarkašku mašineriju koja bez ikakvih problema postiže trocifren broj poena i na najtežim evropskim gostovanjima.