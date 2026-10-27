Real sada izgleda nezaustavljivo
Vreme čitanja: 2min | uto. 27.10.26. | 23:17
Baskonija nije imala nikakvu šansu
Sezona za košarkaše Real Madrida nije mogla početi gore — tri uvodna neuspeha u Evroligi upalila su sve alarme u prestonici Španije i stavila ogromne znakove pitanja iznad glave šefa struke Pedra Martineza. Međutim, jedna utakmica promenila je sve. Okršaj protiv beogradskog Partizana poslužio je kao velika prekretnica sezone, trenutak u kom je sistem španskog stručnjaka konačno „prokliktao”. Od tog susreta Madriđani ne znaju za poraz i deluju kao nezaustavljiva kaznena ekspedicija koja ruši sve pred sobom, što su potvrdili i u 8. kolu ubedljivom pobedom nad Baskonijom u Vitoriji — 104:86.
Trijumf u Baskiji bio je peti uzastopni za „Kraljevski klub”, a način na koji izabranici Pedra Martineza dominiraju parketom pokazuje da su sve zamisli novog trenera sada dovedene do savršenstva. Ekipa koja je na samom startu delovala potpuno neuštimovano i bez prave energije, pretvorila se u košarkašku mašineriju koja bez ikakvih problema postiže trocifren broj poena i na najtežim evropskim gostovanjima.
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Gosti iz Madrida su od uvodnog sudijskog zvižduka nametnuli žestok ritam koji domaći sastav jednostavno nije mogao da isprati. Već tokom prvih deset minuta Real je spakovao čak 30 poena, brzo otišao na ubedljivu dvocifrenu razliku i stvorio zalihu koja mu je omogućila potpunu kontrolu dešavanja na terenu do samog kraja.
Igrački junak utakmice ponovo je bio fantastični francuski bek Teo Maledon. Nekadašnji NBA igrač odigrao je novu profesorsku partiju i bio prva violina tima sa 19 poena, četiri skoka i šest asistencija. Značajnu podršku imao je u Timotiju Luvavuu koji je dodao 14 poena, dok su Džons i Jantunen ubacili po 13. Andres Felis se zaustavio na 12, a Alberto Abalde je uz osam poena podelio i pet asistencija.
Kod Baskonije bolji od ostalih bili su Ej Džej Loson i Kobi Sajmons sa po 17 ubačenih poena. Di Džej Stjuart je dodao 13, Stefan Joksimović 12, dok je Demion Bo zabeležio 10 poena i osam podeljenih lopti. Ipak, sve to bilo je nedovoljno da se pruži ozbiljniji otpor razgoropađenim Madriđanima, čija serija pobeda — započeta upravo protiv crno-belih — ne pokazuje ni najmanje znake usporavanja.
EVROLIGA - 8. KOLO
*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***
Utorak
Dubai - Pariz 93:99
/Roden 20 - Bejkon 24/
Crvena zvezda - Makabi Tel Aviv 100:78
/Karter 24 - Klark 19/
Bajern Minhen - Barselona 84:88
/Jokubaitis – Panter 23/
Panatinaikos - Olimpija Milano 80:75
/Nan 20 – Hol 15/
Valensija - Fenerbahče 86:78
/Šorts 23 – Boldvin 19/
Baskonija - Real Madrid 86:104
/Simons 17 - Maledon 19/
Sreda
18.30: (3,00) Bešiktaš (16,0) Olimpijakos (1,50)
19.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Anadolu Efes (3,70)
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***Kvote su podložne promenama