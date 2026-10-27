Karter: Obruč postao veći; Batler: Lep osećaj kada ovako igramo

Upravo je taj ulazak u meč bio glavni zadatak koji je pred njih postavio šef stručnog štaba.

„To je bila jedina stvar na kojoj je trener insistirao u pripremi utakmice — samo da izađemo sa energijom i intenzitetom. To je sve što nam je ponavljao, da izađemo sa mnogo energije, i to smo i uradili.”

Na pitanje o fantastičnoj šuterskoj večeri i osećaju kada je uhvatio ritam već na samom startu, Karter se osmehnuo.

„Kada vidiš da prve dve šuta uđu, obruč definitivno postane veći! Na sve to se nadovezao zamajac i energija koju smo hranili sa tribina od publike i od saigrača. Bilo je zaista zabavno na terenu.”

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Poseban adut u Karterovoj igri jeste i saradnja sa trenerom sa kojim je već imao prilike da radi u karijeri. Ta hemija se ponovo jasni vidi na parketu.

„Super je što sam već igrao sa njim tri godine ranije. Poznaje me, ja poznajem njega, imamo odličan odnos i to je svakako velika prednost za mene.”

Zapaženu ulogu i odličan ritam na meču imao je i Džered Batler, koji je naglasio da je tim prikazao svoj pun potencijal.

„Radili smo ’na svim cilindrima’. Lep je osećaj ostvariti ovakvu pobedu i mislim da je to upravo ono za šta je naš tim sposoban. Imamo veliku širinu u rosteru i to je odlično. U sezoni postoje usponi i padovi, a ovo je definitivno uspon. Važno je ostati dosledan, verovati u sebe i nastaviti u istom ritmu”, poručio je Batler.

Pobeda sa velikom razlikom u nedelji sa dvostrukim programom nosi sa sobom i važnu uštedu energije.

„Definitivno. Dobro je sačuvati malo snage. Osećao sam se super na terenu, ali moramo ovo da ponovimo već za dva dana. Sledeća utakmica sigurno neće biti ista, čeka nas drugačiji i fizički zahtevan protivnik, tako da moramo da se držimo naših navika.”

Batler se osrenuo na atmosferu u Areni, ali i u državi...

„Oseća se neverovatna energija na ulicama, svuda... Čini se da je cela zemlja trenutno na nekom talasu ushićenja i lepo je biti deo toga.”

Oba košarkaša imala su samo reči hvale za debi i uticaj novog saigrača, Kristijana Koloka.

„Dobili smo još jednu opasnost po protivnika, to je potpuno drugačiji profil igrača. Izuzetno je atletski građen, trči, skače, pretnja je iz vazduha i sjajno štiti obruč”, izjavio je Karter, na šta se nadovezao i Batler:

„On je dinamičan igrač iz pika. Zna kako da postavi blok i seče ka košu. Daje nam potpunu novu dimenziju i u napadu i u odbrani.”

Na samom kraju, Batler je u svom stilu prokomentarisao i rođendan saigrača Ognjena Dobrića.

„Verovatno me nije pozvao na žurku, pa sam mu rekao da je i meni danas rođendan! Šalim se, naravno. Odigrao je odlično, vidi se da se oseća dobro i baš mi je drago zbog njega.”

Vremena za slavlje nema — crveno-bele već u četvrtak očekuje novi okršaj u Evroligi protiv ekipe Bajerna.