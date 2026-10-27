Bruks i Šorts bacili Fener na pleća! Šaras ludeo zbog ofanzivnih skokova

Ono po čemu će se utakmica posebno pamtiti jesu ofanzivni skokovi Valensije – čak 21! Ludeo je Šarunas Jasikevičijus na svoje izabranike zbog toga što maltene nisu ni branili svoj obruč, naročito u prvom poluvremenu kada je protivnik uspeo da pokupi neverovatnih 16 ofanzivnih skokova! Čak je i tokom kratkog intervjua na poluvremenu rekao da nikada u životu nije video takav odnos ofanzivnih skokova. Doduše, Slepi miševi nisu imali preteranu korist od svih tih pohvatanih lopti u protivničkom reketu, jer su izvukli samo 17 poena iz sekundarnih napada.

Mogao je sastav Ćavija Alberta možda sve da reši i ranije, naročito jer je na otvaranju poslednje deonice imala i 12 poena više, međutim tendencija elitnog ranga evropske košarke postala je da osetnije prednosti sve ređe imaju bitan uticaj na konačni rasplet, pa je tako bilo i večeras. Valensija je posle koša Nikole Mirotića za 63:51 uz devet minuta na semaforu bila u dobroj poziciji da privede susret nešto mirnijem kraju, no treba računati da je ipak na drugoj strani bio dvostruki šampion Evrope i tim koji je dov večeras bio na samo jednom porazu u Evroligi.

Sve je počelo da se okreće trojkom Nikola Melija, koja kao da je dala poseban elan ostatku ekipe. Fenerbahče je posebno dobro odigrao defanzivno i tako crpeo energiju da na drugoj strani dođe do malo lakših poena. I dobio ih je Fener, prvenstveno sa linije penala preko Vejda Boldvina i Vila Klajburna, ali su minijature Ševona Šildsa zapravo naterale domaćina da strepi. Njegova i pre toga Klajburnova trojka sredinom poslednje četvrtine naterali su vodu na uši protivničkim igračima, a uz četiri i po minuta do kraja i samo tri poena minusa (69:72) delovalo je da Fener ima dobru poziciju da potpuno okrene susret.

Baš tada se Valensiji ukaztao Armoni Bruks. Nesuđeno pojačanje Partizan Mozzart Beta prekinulo je nakratko nalet rivala tako što je izvuklo faul Šejna Larkina za tri penala, koja je realizovao. Dok su Šilds i Klajburn zatrpavali mrežice, uz Boldvinov lagani pogodak za prvo vođstvo gostiju (76:75) na dva i po minuta pre isteka vremena, zrno nade u pobedu čuvao je upravo Bruks. Pre njega je Šorts realizovao dva penala, a onda je on pred poslednji minut utakmice ubacio jako težak hitac sa distance i to preko ruke Vejda Boldvina, uz naskok unazad! Istim je Valensiju odveo na 82:78.