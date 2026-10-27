Roma ima silu prirode: Umesto da ide u Seriju B, pakuje golove i asistencije u Seriji A

Nije planiran da bude u prvom timu. Ni blizu. Ali kad je već bio tu tokom letnjih priprema, Đanpjero Gasperini se zaljubio u kvalitete Emanuele Lulija (19). Momak koji je prethodne sezone igrao u Rominoj Primaveri toliko je impresionirao starog lisca da je tokom priprema prema sopstvenim rečima "video dovoljno". Gasp ga je opisao "silu prirode", rekavši da je po atleticizmu, brzini i izdržljivosti superiorniji od ostalih igrača u timu. Čak i od Veslija koji je fizički izuzetno moćan.

Da nije bilo Đanpjera, Lulija je bi ove sezone gledali u dresu Vučice. Trebalo je da ide kod Alesandra Neste u Avelino na pozajmicu, ali je Gasperini bio odlučan da mu pruži šansu u Seriji A i - ubo u centar. Momak koji može da pokrije desnog beka i ving beka postao je legitimno oružje rimske ekipe i jedno od otkrovenja sezone u italijanskom šampionatu. Pre deset dana protiv Đenove postigao je prvenac u seniorskoj karijeri, a večeras protiv Kaljarija bio jedan od najboljih na terenu u odličnoj utakmici protiv Kaljarija - 4:2.