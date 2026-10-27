Roma ima silu prirode: Umesto da ide u Seriju B, pakuje golove i asistencije u Seriji A
Vreme čitanja: 11min | uto. 27.10.26. | 22:54
Emanuele Luli ključan čovek u pobedi Rome protiv Kaljarija - 2:1
Nije planiran da bude u prvom timu. Ni blizu. Ali kad je već bio tu tokom letnjih priprema, Đanpjero Gasperini se zaljubio u kvalitete Emanuele Lulija (19). Momak koji je prethodne sezone igrao u Rominoj Primaveri toliko je impresionirao starog lisca da je tokom priprema prema sopstvenim rečima "video dovoljno". Gasp ga je opisao "silu prirode", rekavši da je po atleticizmu, brzini i izdržljivosti superiorniji od ostalih igrača u timu. Čak i od Veslija koji je fizički izuzetno moćan.
Da nije bilo Đanpjera, Lulija je bi ove sezone gledali u dresu Vučice. Trebalo je da ide kod Alesandra Neste u Avelino na pozajmicu, ali je Gasperini bio odlučan da mu pruži šansu u Seriji A i - ubo u centar. Momak koji može da pokrije desnog beka i ving beka postao je legitimno oružje rimske ekipe i jedno od otkrovenja sezone u italijanskom šampionatu. Pre deset dana protiv Đenove postigao je prvenac u seniorskoj karijeri, a večeras protiv Kaljarija bio jedan od najboljih na terenu u odličnoj utakmici protiv Kaljarija - 4:2.
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Prvo je demonstrirao kakvu fizičku moć poseduje kad je u 15. minutu posle centaršuta Nahuela Moline dobio vazdušni duel sa Adamom Obertom i izjednačio rezultat, da bi samo šest minuta kasnije pokazao kakav centaršut poseduje kad je idealno pronašao Nikola Pizilija, a ovaj zatresao mrežu. Kao potvrda odličnih igara, postao je standardan u U21 reprezentaciji Italije, a Roma ga je nagradila novim ugovorom do 2031. godine uz poboljšane finansijske uslove.
Ipak, uprkos sjajnoj Lulijevoj utakmici, Roma se ozbiljno namučila da slomi otpor Kaljarija. Tim sa Sardinije nije došao na Olimpiko da se brani. Bili su hrabri, odvažni i uspevali je da kazne greške rivala. Već u osmom minutu lopta je Pizilija pogodila u ruku i sudija je posle gledanja VAR snimka dosudio jedanaesterac za goste, a Embala Enzola je bio vrlo siguran. Čak i posle preokreta je Kaljari igrao dobro.
Nastavili su da ugrožavaju gol Pjerluiđija Golinija. Brzi, direktni i konkretni napadi pravili su velike probleme poslednjoj liniji Vučice. Iz takve akcije Mišel Adopo je u 34. minutu zamalo doneo izjednačenje, ali je njegov šut golman Rome nekako uspeo da odbrani. Da se Golini nije dodatno razbranio u nastavku, ko zna kakav bi krajnji ishod bio. Na kraju je utakmicu završio sa šest odbrana od kojih je posebno bila važna ona iz 75. minuta kad je uspeo da odbrani bombu Huana Rodrigeza.
Onog momenta kad je Kaljari preko Danijela Maldinija došao do zasluženog izjednačenja, činilo se da bi Romu moglo da snađe nešto slično kao i protiv Reala - da se potpuno raspadne u finišu meča i surva se u poraz, međutim, proradili su rezervisti. Gasperini je uveo Donijela Malena i Rodriga Moru, a dvojac mu se odužio sa dva gola u dva minuta. Od takvog udarca, ni ovako hrabar Kaljari nije mogao da se oporavi.
Zanimljivo je bilo i u drugom meču večernjeg programa. Torino je do 82. minuta imao gol prednosti protiv Koma, ali se onda raspao u paramparčad i primio tri gola za deset minuta i tim Seska Fabregasa je došao do nove pobede (3:1).
SERIJA A, 9. KOLO
Utorak
Sasuolo - Lacio 2:6 (2:4)
/Torsdvet 7, Espozito 43 - Tejlor 2, Isaksen 13, Musolini 16, Zakanji 45, Noslin 55, 65/
Torino - Komo 1:3 (1:0)
/Adams 24 - Ramon 82, Paz 87, Baturina 90+2/
Roma - Kaljari 4:2 (2:1)
/Luli 15, Pizili 21, Mora 85, Malen 87 - Enzola 10pen, Maldini 81/
Sreda
18.30: (1,57) Milan (4,10) Bolonja (5,50)
18.30: (7,25) Venecija (5,60) Inter (1,35)
18.30: (2,85) Parma (3,25) Udineze (2,55)
20.45: (5,00) Đenova (3,50) Juventus (1,68)
20.45: (4,20) Monca (4,20) Napoli (1,77)
Četvrtak
18.30: (1,65) Frozinone (4,30) Leče (4,50)
20.45: (2,25) Fiorentina (3,80) Atalanta (2,90)
*** kvote su podložne promenama