Prvenac Igokee u Ligi šampiona, Stefanović ponosan: Sa ovakvim pristupom nikoga se ne bojimo

Nije to mnogo pomoglo, Sparta je upala u krizu zahvaljujući odličnoj defanzivnoj reakciji Igokee, ipak dve trojke Frantiseka Rajliha i Džavijana Mekoluma vratile su goste u život. Posle Stefanovićevog tajm-auta Igokea je ponovo zategla odbranu toliko, da Sparta u zaključna tri minuta nije ubacila više ništa! Ključan je bio Roman Pen koji je vezao pet poena na kraju i doneo pobedu.

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On je bio i najefikasniji igrač sa 19 poena (7/11 iz igre) i sedam asistencija, uz tri skoka. Topolović ga je ispratio sa 13, a Delalić sa 14 poena. Ni u ovom susretu nije bilo Dragana Milosavljevića i Strahinje Gavrilovića. Kod goswtiju 18 poena Mekoluma (4/6 za tri).

Posle utakmice Nenad Stefanović nije krio zadovoljstvo reakcijom tima i pobedom.

“Čestitam igračima na pobedi. Nemam nameru da analiziram utakmicu, već ću reći da sam ponosan na ovaj tim”, rekao je Stefanović i dodao:

”Kada smo završili VTB Superkup, rekao sam igračima da ih volim. Razlog tome je jednostavan, tri puta u poslednja tri meseca pokazali su neverovatan karakter, sjajnu timsku reakciju. Imali smo tri jako teške utakmice, pobedili smo poslednji meč posle 12 časova. Posle toga su mi prišle kolege, strane naravno, ne domaće, kako bi mi rekli da su mislili kako ćemo izgubiti 40 razlike”.

U dahu je nastavio:

“Posle toga se desio poraz od Borca, jedini poraz koji nismo smeli da dopustimo sebi kod kuće. Uspeli smo da se vratimo u život protiv Albe, ali nažalost nismo uspeli da pobedimo. Sada smo imali devastirajući poraz od Crvene zvezde u subotu, iako smo imali pobedu u rukama. Tri dana kasnije odigramo ovakvu utakmicu i pobedimo u Ligi šampiona bez Džoela (Armotrejdinga), bez Gagija (Milosavljevića), bez Strahinje (Gavrilovića)... Topolović je bio na infuziji pre utakmice. Neverovatan napor svih igrača, ali i veliko bravo za stručni štab, za pripremu utakmice. Jako sam srećan, toliko da ću ekipi dati slobodan dan, iako igramo već u petak”.

Još jednom je trener Igokee naglasio koliko je ponosan na svoj tim.

“Sjajan smo tim, to je najbitnije. Možda na papiru i individualno nismo među najboljima, ali igramo timsku košarku i komplementarni smo. Vidite da smo delili loptu, da smo uživali na parketu i, iskreno, kao trener sam jako srećan što vodim ovaj tim. Imamo odmor, pa onda kreću utakmice na strani, četiri-pet zaredom, ali uz ovakav pristup ne bojimo se nikoga”.