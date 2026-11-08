KK Partizan Mozzart Bet(©Starsport)
KK Partizan Mozzart Bet(©Starsport)

UŽIVO: Partizan Mozzart Bet - SC Derbi

ned. 08.11.26. | 12:43

Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz hale Ranko Žeravica

UŽIVO KVOTE

ABA liga, Grupa B, 7. kolo

PARTIZAN MOZZART BET - SC DERBI

Dvorana: Ranko Žeravica

Sudije: Haris Bijedić, Vladimir Mihailovik, Peter Gacik

Partizan Mozzart Bet: Olman, Tompson, Nakić, Franks, Marinković, Tanasković, Stivens, Rivs, Lakić, Pajola, Lovernj

SC Derbi: Radović, Jordano, Radošić, Pavlićević, Anđušić, Pavićević, Šaranović, Pen, Popović, Dejvis, Karuters, Uskoković

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KK Partizan Mozzart Bet

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