KK Partizan Mozzart Bet(©Starsport)
UŽIVO: Partizan Mozzart Bet - SC Derbi
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ned. 08.11.26. | 12:43
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz hale Ranko Žeravica
ABA liga, Grupa B, 7. kolo
PARTIZAN MOZZART BET - SC DERBI
Dvorana: Ranko Žeravica
Sudije: Haris Bijedić, Vladimir Mihailovik, Peter Gacik
Partizan Mozzart Bet: Olman, Tompson, Nakić, Franks, Marinković, Tanasković, Stivens, Rivs, Lakić, Pajola, Lovernj
SC Derbi: Radović, Jordano, Radošić, Pavlićević, Anđušić, Pavićević, Šaranović, Pen, Popović, Dejvis, Karuters, Uskoković
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