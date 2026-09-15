Najbolji igrač devetog kola Mozzart Bet Superlige: Kolarevićev ples u Humskoj
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Vreme čitanja: 1min | uto. 15.09.26. | 11:01
Krilni napadač Vojvodine sa dva gola doprineo pobedi protiv Partizana u gostima
U dosadašnjem toku Mozzart Bet Superlige samo Vojvodina uspeva da parira Crvenoj zvezdi. Doduše, uz utakmicu više, ali kako Lale igraju, imaju pravo na velike snove. U prilog tome ide sjajna partija protiv Partizana u gostima i pobeda sa 3:2.
Veliki doprinos osvajanju tri boda u Beogradu dao je Milan Kolarević. Mladi krilni napadač bio je dvostruki strelac već u prvom poluvremenu i konstantna opasnost po gol crno-belih. Iako je u igri proveo manje od sat vremena (55 minuta), bilo je to dovoljno za visoku ocenu (8).
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Ne samo da mu je ona donela zvanje igrača utakmice, već i najboljeg pojedinca devetog kola Mozzart Bet Superlige. Nije mu to prvi put, bio je najbolji igrač kola i u finišu prošle sezone (34. runda), kada je zablistao u pobedi Vojvodine protiv surduličkog Radnika sa 4:1. Pre toga se našao i u najboljem timu 21. kola, kada je pomogao ekipi da savlada TSC sa 2:0.
Ustalio se Milan Kolarević ove sezone u startnoj postavi Vojvodine. U osam od devet utakmica igrao je od prvog minuta, a samo je protiv Zemuna ušao sa klupe. Pored dva gola Partizanu ima i asistenciju protiv OFK Beograd Mozzart Beta.
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