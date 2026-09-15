Najbolji igrač devetog kola Mozzart Bet Superlige: Kolarevićev ples u Humskoj

U dosadašnjem toku Mozzart Bet Superlige samo Vojvodina uspeva da parira Crvenoj zvezdi. Doduše, uz utakmicu više, ali kako Lale igraju, imaju pravo na velike snove. U prilog tome ide sjajna partija protiv Partizana u gostima i pobeda sa 3:2.

Veliki doprinos osvajanju tri boda u Beogradu dao je Milan Kolarević. Mladi krilni napadač bio je dvostruki strelac već u prvom poluvremenu i konstantna opasnost po gol crno-belih. Iako je u igri proveo manje od sat vremena (55 minuta), bilo je to dovoljno za visoku ocenu (8).