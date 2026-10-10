Čuka ponovo zaribala i završila u blatu: Pobeda se čeka skoro dva meseca

Šta god da je - nije dobro. Nešto grdno nije kako treba u redovima Čukaričkog. Da se desi jednom, pa i da kažete da svakom može da se desi, ali kad se desi drugi put zaredom, onda govorimo o ozbiljnom problemu. Kao da Brđani nisu ništa naučili iz prethodne utakmice protiv Železničara. Ovog puta su protiv Mačve imali dva gola prednosti i to posle sedam minuta i opet su prespavali nastavak meča i kazna je bila surova. Mačva je golom Stefana Čolovića deset minuta pre kraja došla do zasluženog boda - 2:2.

Čuka je ponovo zaribala u momentu kad je trebalo završiti posao i završila je u blatu. Sopstvenom krivicom. Na pobedu čekaju skoro dva meseca. Poslednja je bila 15. avgusta protiv OFK Beograda (2:0) i od te utakmice kreće kriza koja traje i nema nagoveštaja da tim Marka Jakšića uspeva da pronađe izlaz. Ako ništa drugo, mogu da se raduju oni koji su igrali keca na ovoj utakmici. Naravno, zbog Mozzart Relaxa. Brđani su imali dva gola prednost i zbog toga je tip automatski prošao, bez obzira na krajnji ishod.