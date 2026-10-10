Čuka ponovo zaribala i završila u blatu: Pobeda se čeka skoro dva meseca

Vreme čitanja: 9min | sub. 10.10.26. | 18:53
Ekipa Marka Jakšića dala dva gola za osam minuta, pa prestala da igra fudbal, Mačva zasluženo došla do boda - 2:2
Šta god da je - nije dobro. Nešto grdno nije kako treba u redovima Čukaričkog. Da se desi jednom, pa i da kažete da svakom može da se desi, ali kad se desi drugi put zaredom, onda govorimo o ozbiljnom problemu. Kao da Brđani nisu ništa naučili iz prethodne utakmice protiv Železničara. Ovog puta su protiv Mačve imali dva gola prednosti i to posle sedam minuta i opet su prespavali nastavak meča i kazna je bila surova. Mačva je golom Stefana Čolovića deset minuta pre kraja došla do zasluženog boda - 2:2.
Čuka je ponovo zaribala u momentu kad je trebalo završiti posao i završila je u blatu. Sopstvenom krivicom. Na pobedu čekaju skoro dva meseca. Poslednja je bila 15. avgusta protiv OFK Beograda (2:0) i od te utakmice kreće kriza koja traje i nema nagoveštaja da tim Marka Jakšića uspeva da pronađe izlaz. Ako ništa drugo, mogu da se raduju oni koji su igrali keca na ovoj utakmici. Naravno, zbog Mozzart Relaxa. Brđani su imali dva gola prednost i zbog toga je tip automatski prošao, bez obzira na krajnji ishod.
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A sve je tako dobro počelo za domaćina. Glavnu reč vodili su bivši igrači Partizana. Lazar Marković je pakovao, a Zlatan Šehović i Đorđe Jovanović pogađali. Popularni Markec bio je arhitekta prvog gola. Ušao je u sredinu i lepo ostavio loptu Šehoviću koji je savršeno pogodio dalji ugao. Sve je išlo kao po loju za Čuku, lepo su kombinovali, lopta je brzo išla, pravili su višak. Za takav način igre nagrađni su drugim golom. Ris Dotin je umakao čuvarima i poslužio Jovanovića koji je rutinski došao do prvog gola u drugom mandatu na Banovom Brdu.
Imao je Jakšićev tim još dve odlične situacije da reši pitanje pobednika već nakon pola sata, ali je Vukašin Jovanović najpre zaustavio pokušaj svog prezimenjaka Đorđa, a Uroš Miladinović je pogodio stativu. Od tog trenutka, kao da je neko iščupao sve osigurače iz igre Čukaričkog. Domaćin više nije ni pokušavao da ugrozi rivala koji se u jednom trenutku nalazio na konopcima. Kako je vreme prolazilo, Mačva je bila sve stabilnija, konkretnije napadala i uspela da smanji preko Mitra Eregelaša u 36. minutu.
Ne zna se šta je bilo lošije. Da li činjenica da niko od domaćih igrača nije pokušao da zaustavi Boška Vraštanovića koji je nosio loptu barem 30 metara, ili to što niko nije izašao na šut Ergelaša koji je imao brdo vremena da se namesti i savlada Vladana Čarapića. Ništa nije bilo bolje ni u nastavku. Čukarički je potpuno stao, kao da su čekali da se utakmica završi, dok je Mačva u 68. minutu mogla do izjednačenja, ali je Vasilije Đurić loše zahvatio loptu u situaciji koja je obećavala.
O tome koliko je Čuka loše izgledala, najbolje oslikava činjenica da je kapiten Marko Docić za 16 minuta dobio dva žuta kartona. Takve stvari od njega skoro nikad nismo videli, ali je bila uvod u ono što će se desiti u 80. minutu. Zaspala je kompletna odbrana. Drugi put na meču, Stefan Čolović je izbegao ofsajd zamku i doneo izjednačenje. Za dodatnu glavobolju i muke Marka Jakšića čija pozicija ni posle ove utakmice neće biti bolja. Kao da mu je malo problema.
MOZZART BET SUPERLIGA, 11. KOLO
Čukarički - Mačva 2:2 (2:1)
/Šehović 1, Jovanović 8 - Ergelaš 36, Čolović 80/
Stadion: FK Čukarički
Sudije: Danilo Nikolić
Čukarički (4-3-3): Čarapić 5,5 - Stanković 6, Maiga 5,5, Đoković 5,5 (od 86. Pavkov -), Šehović 7 (od 64. Uedraogo 5,5) - Nikolić 6,5, Docić 5, Miladinović 6,5 - Marković 7 (od 64. Đorđević 5,5), Ris Dotin 6,5 (od 64. Mustma 6), Jovanović 7 (od 77. Miletić -)
Mačva (4-3-3): Jovanović 6 - Kone 5,5, Đorđić 6 (od 63. Đurić 6), Knežević 6, Drezgić 6 - Lainović 6, Vraštanović 7 (od 76. Terzić -), Blagojević 5,5 (od 46. Stevanović 6) - Pejović 6,5, Ergelaš 7 (od 63. Čolović 7), Delibašić 5,5 (od 46. Vidakov 5,5)
Igrač utakmice: Stefan Čolović (Mačva) 7
MOZZART BET SUPERLIGA, 11. KOLO
Subota
IMT - Radnik 1:0 (1:0)
/Fabijen 21/
Čukarički - Mačva 2:2 (2:1)
/Šehović 1, Jovanović 7 - Ergelaš 36, Čolović 80/
19.00: (7.00) Radnički Kragujevac (4.50) Crvena zvezda (1.45)
Nedelja
15.00: (4.30) Radnički Niš (3.60) Vojvodina (1.85)
17.00 (1.53) Partizan (4.30) Novi Pazar (6.00)
19.00 (6.75) Zemun (4.20) Železničar (1.50)
Ponedeljak