Čukarički smenio Marka Jakšića posle četiri pobede na 21 utakmici

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Vreme čitanja: 1min | ned. 11.10.26. | 21:37
Presudio mu je remi sa Mačvom posle vođstva od 2:0
U Radniku odličan, na Banovom brdu – bez učinka. Barem onakvog kakav se očekivao u Čukaričkom zbog čega Marko Jakšić više neće voditi beogradsku ekipu, saznaje Mozzart Sport.
Jakšiću je presudio remi sa Mačvom u meču u kojem je njegov tim već posle sedam minuta imao dva gola prednosti, ali nije umeo da tu prednost sačuva.
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To je bila samo kap koja je prelila čašu, jer srazmerno skorašnjem renomeu na Brdu su smatrali da mogu mnogo više, a posle 11 kola na tabeli Mozzart Bet Superlige zauzimaju tek devetu poziciju sa 12 osvojenih bodova. Ostvarili su samo tri pobede, poslednju još 15. avgusta kada su savladali OFK Beograd Mozzart Bet.
Uostalom, za sve ovo vreme od 22. marta kada je Jakšić debitovao na klupi Brđana - nakon transfera iz Surdulice koji je izazvao veliko nezadovoljstvo Radnika - i to pobedom nad Železničarom iz Pančeva (3:2) Čukarički je dobio samo četiri utakmice. Sedam je izgubio, a 10 ih je završio nerešenim rezultatom.
Mnogo su više očekivali u Čuki, pa je rastanak postao neizbežan. Samo se sa njim možda i okasnilo, jer je došao u prvom kolu posle tronedeljne reprezentativne pauze. Novom šefu, ko god bio, svakako bi bilo mnogo lakše da je imao taj period za upoznavanje sa ekipom.
Narednu utakmicu Čukarički igra protiv Zemuna.
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