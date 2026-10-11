Čukarički smenio Marka Jakšića posle četiri pobede na 21 utakmici

To je bila samo kap koja je prelila čašu, jer srazmerno skorašnjem renomeu na Brdu su smatrali da mogu mnogo više, a posle 11 kola na tabeli Mozzart Bet Superlige zauzimaju tek devetu poziciju sa 12 osvojenih bodova. Ostvarili su samo tri pobede, poslednju još 15. avgusta kada su savladali OFK Beograd Mozzart Bet.

Uostalom, za sve ovo vreme od 22. marta kada je Jakšić debitovao na klupi Brđana - nakon transfera iz Surdulice koji je izazvao veliko nezadovoljstvo Radnika - i to pobedom nad Železničarom iz Pančeva (3:2) Čukarički je dobio samo četiri utakmice. Sedam je izgubio, a 10 ih je završio nerešenim rezultatom.

Mnogo su više očekivali u Čuki, pa je rastanak postao neizbežan. Samo se sa njim možda i okasnilo, jer je došao u prvom kolu posle tronedeljne reprezentativne pauze. Novom šefu, ko god bio, svakako bi bilo mnogo lakše da je imao taj period za upoznavanje sa ekipom.

Narednu utakmicu Čukarički igra protiv Zemuna.