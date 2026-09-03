Zvanično: Roganović Genkov do 2031.
Vreme čitanja: 2min | čet. 03.09.26. | 10:15
Partizanu 3.500.000 evra na ime obeštećenja
Ode još jedan. Sa navijačke strane nije baš zgodno, jer se publika identifikovala sa Partizanovom decom, ali sa ekonomske je i te kako imalo smisla, zbog oporavka kluba. Tako je Partizan ovog leta prodao i trećeg igrača poniklog u dugo kritikovanoj, a ipak i dalje dobroj školi, jer je, posle Vanje Dragojevića (Rendžers) i Ognjena Ugrešića (PAOK), Milan Roganović potpisao za Genk.
Posao najavljen u utorak formalizovan je dva dana kasnije, pošto su se Belgijanci pohvalili angažmanom desnog beka. Ugovor je potpisan do juna 2031. godine, što je jasan pokazatelj kako u novoj sredini vide reprezentativca Crne Gore, kao deo dugoročnog projekta.
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„Veoma sam ponosan što sam potpisao za Genk. Neverovatno je koliko je sjajnih igrača igralo ovde. Motivisan sam da dodam svoje ime na tu listu. Ja sam igrač koji daje sve za tim u svakoj utakmici. Želim da pobedim u svakom duelu, da izvršim pritisak na protivnika, a takođe želim da doprinesem i u napadu. Želim da igram za trofeje ovde“, rekao je Roganović na predstavljanju.
Kako je naveo klub iz Limburga, Roganović se smatra klasičnim desnim bekom sa jasnim defanzivnim fokusom, velikom posvećenošću i intenzitetom.
„Roganović kombinuje fizičko prisustvo sa disciplinom i radnom etikom. Snažan je u duelima, brani sa uverenjem i razmišlja za tim. Ova defanzivna pouzdanost čini ga profilom koji bi trebalo da pruži Genku dodatnu ravnotežu. Roganović može doprineti i ofanzivno. Bira trenutke kada može da ode napred i stvori opasnost sa desnog krila trkačkom sposobnošću i centaršutevima. Na ovaj način postiže dobru ravnotežu između napadačkih impulsa i defanzivne stabilnosti“, opisali su novog igrača plavo-beli.
Podsetimo, Partizan će od prodaje Milana Roganovića dobiti 3.500.000 evra na ime obeštećenja, još 500.000 evra u vidu potencijalnih bonusa, a zadržaće pravo i na 10 procenata od naredne prodaje.