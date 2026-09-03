Zvanično: Roganović Genkov do 2031.

Ode još jedan. Sa navijačke strane nije baš zgodno, jer se publika identifikovala sa Partizanovom decom, ali sa ekonomske je i te kako imalo smisla, zbog oporavka kluba. Tako je Partizan ovog leta prodao i trećeg igrača poniklog u dugo kritikovanoj, a ipak i dalje dobroj školi, jer je, posle Vanje Dragojevića (Rendžers) i Ognjena Ugrešića (PAOK), Milan Roganović potpisao za Genk.

Posao najavljen u utorak formalizovan je dva dana kasnije, pošto su se Belgijanci pohvalili angažmanom desnog beka. Ugovor je potpisan do juna 2031. godine, što je jasan pokazatelj kako u novoj sredini vide reprezentativca Crne Gore, kao deo dugoročnog projekta.