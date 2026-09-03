Rasim Ljajić: Javnost se uplašila kad je videla ko bi mogao da dođe umesto nas

Čak i pokušaji pojedinaca ili grupa da uđu u Humsku, na ovaj ili onaj način, ne deluju realno, jer bi prvog protivnika imali u navijačima, a to nikako nije dobra polazna tačka za bilo koga, bez obzira na ime, status ili ideju.

Na osnovu reči predsednika kluba Rasima Ljajića može se zaključiti da niko, posle svega viđenog u prethodnih nekoliko sedmica, neće ni izaći na crtu sadašnjoj garnituri čelnika, iako za tako nešto mogućnost i dalje postoji.

„Rekli smo da je 14. septembar rok za podnošenje kandidature. Napravili smo komisiju koja prima prijave kako bismo videli da li kandidati ispunjavaju uslove i postoji li mogućnost da se neko javi. Ako se pojave kandidati, zakazaćemo Skupštinu kluba u terminu između 21. i 25. septembra, tokom pauze u prvenstvu. Ljudi će moći da se izjasne i ko god želi da se kandiduje i ispunjava uslove, može to da uradi. Procedura je jasno predviđena Statutom. Medijske kandidature su možda zanimljive, ali ne znače ništa“, istakao je Ljajić u razgovoru za Sportski žurnal.

Prvi čovek Parnog valjka je pojasnio šta ga je navelo da pre mesec dana ponudi ostavke, kao rešenje za loš početak sezone.

„Reč odgovornost bi trebalo da ima daleko veće značenje. Posebno kada govorimo o fudbalu i sportu. Niko nas nije tukao po ušima kada smo izašli sa tim saopštenjem da ćemo podneti ostavke. To smo uradili upravo zbog odgovornosti. Bilo nam je važno da sačuvamo stručni štab. Ako bi neko trebalo da ide, najmanja je šteta da to budemo mi. Promenili smo već nekoliko trenera. Partizan ne sme da radi tako. Privremena rešenja nisu dobra stvar. Probali smo sa tim prošle sezone i uvek se ispostavilo kao loše rešenje. Bolje je vratiti se sa pola pogrešnog puta, nego do kraja insistirati na promenama. Takav recept ne daje pozitivne rezultate. Zato nam je bilo važno da sačuvamo Sašu Ilića i stručni štab, zbog dugoročnog rešenja, da imamo neku stabilnost“.