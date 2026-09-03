Rasim Ljajić: Javnost se uplašila kad je videla ko bi mogao da dođe umesto nas
Vreme čitanja: 4min | čet. 03.09.26. | 10:14
„Prihod od transfera u 2026. je 20.865.000 evra“, ističe predsednik Partizana
Klima u Humskoj se promenila. Jedino je izvesno da nema – promena.
U jednom trenutku je delovalo da će opet izborni proces pomeriti fokus sa sporta, međutim, posle „referenduma“ na tribinama, kada su Grobari tokom revanša sa Hetafeom precizirali kako su uz Sašu Ilića, kao i čelnike, postalo je jasno da nikakvih pomeranja nema. I da svi ostaju na pozicijama.
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Čak i pokušaji pojedinaca ili grupa da uđu u Humsku, na ovaj ili onaj način, ne deluju realno, jer bi prvog protivnika imali u navijačima, a to nikako nije dobra polazna tačka za bilo koga, bez obzira na ime, status ili ideju.
Na osnovu reči predsednika kluba Rasima Ljajića može se zaključiti da niko, posle svega viđenog u prethodnih nekoliko sedmica, neće ni izaći na crtu sadašnjoj garnituri čelnika, iako za tako nešto mogućnost i dalje postoji.
„Rekli smo da je 14. septembar rok za podnošenje kandidature. Napravili smo komisiju koja prima prijave kako bismo videli da li kandidati ispunjavaju uslove i postoji li mogućnost da se neko javi. Ako se pojave kandidati, zakazaćemo Skupštinu kluba u terminu između 21. i 25. septembra, tokom pauze u prvenstvu. Ljudi će moći da se izjasne i ko god želi da se kandiduje i ispunjava uslove, može to da uradi. Procedura je jasno predviđena Statutom. Medijske kandidature su možda zanimljive, ali ne znače ništa“, istakao je Ljajić u razgovoru za Sportski žurnal.
Prvi čovek Parnog valjka je pojasnio šta ga je navelo da pre mesec dana ponudi ostavke, kao rešenje za loš početak sezone.
„Reč odgovornost bi trebalo da ima daleko veće značenje. Posebno kada govorimo o fudbalu i sportu. Niko nas nije tukao po ušima kada smo izašli sa tim saopštenjem da ćemo podneti ostavke. To smo uradili upravo zbog odgovornosti. Bilo nam je važno da sačuvamo stručni štab. Ako bi neko trebalo da ide, najmanja je šteta da to budemo mi. Promenili smo već nekoliko trenera. Partizan ne sme da radi tako. Privremena rešenja nisu dobra stvar. Probali smo sa tim prošle sezone i uvek se ispostavilo kao loše rešenje. Bolje je vratiti se sa pola pogrešnog puta, nego do kraja insistirati na promenama. Takav recept ne daje pozitivne rezultate. Zato nam je bilo važno da sačuvamo Sašu Ilića i stručni štab, zbog dugoročnog rešenja, da imamo neku stabilnost“.
Isprava je delovalo da se rukovodstvo povlači ako se ne obezbedi Liga konferencije, u drugom času da će otići bez obzira na ishod dvomeča sa Hetafeom, a baš tu, pred revanš sa Špancima, kada je Saša Ilić podneo usmenu ostavku posle poraza u Lučanima, desio se kopernikanski obrt.
„Naša odluka nije bila posledica afekta ili razočaranja. Želeli smo da umirimo javnost, da stanemo i kažemo: nije problem, pružite podršku igračima i stručnom štabu. Ako bi neko trebalo da snosi odgovornost – mi ćemo. Posle su to ljudi prepoznali i preko noći se sve promenilo. Bila su dva prelomna trenutka. Prvo razgovori sa navijačima, gde su oni pružili apsolutnu podršku Saši Iliću, stručnom štabu i upravi. Posle je bila utakmica sa Hetafeom, čitav ambijent, podrška koja je usledila ne samo tokom utakmice, nego i posle meča. Ta dva detalja su uticala i na Sašinu odluku da ostane na klupi. Treći momenat koji je uticao na naš drugačiji stav bile su najave i licitiranja ko bi mogao da dođe u Partizan. Možda je to i ključna stvar. Javnost se uplašila kada je videla ko su mogući kandidati. Svi su skočili da nas mole da ostanemo. Verujem da je to dominantno uticalo na promenu atmosfere kod navijača. To bi trebalo da bude put i ubuduće. Kada ima pozitivnih rezultata sve je dobro. Kada ih nema, nije smak sveta. Na kraju krajeva, Partizan ćemo da volimo i bodrimo bili u Humskoj ili ne“.
Ljajić je dodao da bi angažmanom levog beka Kristijan Manrike i štopera Sidnija Lime Partizan trebalo da zatvori prelazni rok, da će pratiti situaciju na tržištu i reagovati ako se baš neka lepa prilika ukaže, a da je tokom kalendarske godine inkasirao dovoljno novca koji će mu pomoći da mirno živi neko vreme. Makar do zime.
„Prihod od transfera u 2026. je 20.865.000 evra. Tu se računaju i pozajmice igrača i ovaj novac će postepeno dolaziti u klub. To je cena igrača koji su prodati ili su pozajmljeni. U ovu grupu spadaju Grimaldo, Zubairu, Karabeljov, Ovusu, Andrej Kostić, Mujakić, Arijaga, Dragojević, Ugrešić, Roganović, kao i trener Srđan Blagojević“, dodao je Rasim Ljajić za Žurnal.