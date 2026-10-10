Cvetković je dragulj Anderlehta, tim nije igrao, ali je Srbinu porasla cena

Na samom vrhu liste su Oskar Pjetuševski (Porto, 56.300.000), Žorti Mokio (Ajaks, 52.900.000) i Mateus Mane (Vulverhempton, 46.100.000). Inače, na listi je još jedan srpski igrač, i to na 13. mestu, a u pitanju je Vasilije Kostov iz Crvene zvezde koji je procenjen na 24.000.000 evra.

Prema njihovim procenama, Cvetković bi u skorije vreme mogao da dostigne i cenu od 30.000.000 evra zbog čega ozbiljno trljaju ruke u upravi Anderlehta, ali i Čukaričkog, koji je uneo klauzulu od 20 odsto profita od prve sledeće prodaje. Njegova trenutna cena je 28.800.000 evra i deveti je na toj listi.

Što se tiče Cvetkovića, on je imao veoma dobre nastupe u dresu reprezentacije Srbije. Bio je strelac za Orlove u meču u Ajndhovenu sa Holandijom, ali to nije bilo dovoljno da izabranici Veljka Paunovića izbegnu poraz (2:1). Cvetkovićeve igre svakako su pomno pratili i svi u taboru Anderlehta.

"Nisam mogao da gledam nastupe svih mojih igrača tokom pauze, ali većinu sam video. U stručnom štabu smo se podelili tako da ostanemo u kontaktu sa igračima i budemo im dostupni u svakom trenutku, čak i dok su u reprezentacijama. Da, video sam gol Cvetkovića i veoma sam srećan zbog njega. I Danilo Sikan je dao gol za Ukrajinu. Lukas Ambroš je igrao mnogo i na raznim pozicijama, Oleg Rebičuk je igrao pune tri utakmice", zadovoljan je Vitor Bruno.

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Noa Kalonji, Noa Ohea i Ali Mamar su se vratili sa internacionalnih obaveza sa manjim povredama. Ilaj Kamara, Đulijan Bjankone, Endrju Omobamidele i Kilijan Sardela su van stroja, ali se zato vraća Lukas Hej. Za Anderleht sledi ozbiljan ciklus u kojem imaju čak pet gostovanja, pa će svi morati da se pokažu u pravom svetlu.

"Što sam više sa ovim igračima, sve više ih volim. Rade sve da bi ostali u dobroj formi. Sada nam sledi pet mečeva u gostima, nećemo osećati tu podršku kao što je imamo na Loto parku, ali spremamo se za svaki meč isto, pa je tako i za Serkl Briž. Mesto na tabeli ne govori o njihovom kvalitetu, zaslužuju daleko više", smatra Bruno.

Domaćin je trenutno na 16. mestu, bez pobede i sa svega tri boda na kontu. Činjenica je da klub nema pobedu od 24. aprila kada su pobedili Dender sa 2:1 u plej-ofu. Od tada, na devet utakmica imaju skor od tri remija i šest poraza.

BELGIJA, 8. KOLO

Petak

Beveren - Lomel 1:3 (1:1)

/Lokesa 41 - Konadu 24, 48, Šofs 56/

Subota

16.00: (3,80) Serkl Briž (3,60) Anderleht (1,95)

18.15: (7,75) La Luvjer (4,80) Klub Briž (1,40)

20.45: (1,38) Genk (5,00) Kortrajk (8,00)

20.45: (2,80) Zulte Varegem (3,25) Gent (2,60)

Nedelja

13.30: (3,05) Standard (3,45) Šarlroa (2,30)

16.00: (1,25) Union San Žiloaz (6,50) Leven (10,50)

18.30: (2,15) Vesterlo (3,60) Antverpen (3,25)

19.15: (3,20) Mehelen (3,50) Sint Trojden (2,20)

*** kvote su podložne promenama