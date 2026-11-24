Koković: Gostovanje u Nišu najteže u ovom ciklusu
Vreme čitanja: 2min | uto. 24.11.26. | 12:57
Trener Železničara još ne zna na koga može da računa protiv Radničkog
Sedam vezanih pobeda ima Železničar u prvenstvu. Od toga četiri uzastopne je ostvario na strani. Na tim utakmicama dao je deset golova i primio samo jedan. Drugi je na tabeli i eventualnom pobedom na Čairu bodovno bi se poravnao sa Vojvodinom, ali pred polazak za Niš Radomir Koković je podigao obrve kao da je želeo da upozori fudbalere.
Javnost vidi tim iz Pančeva kao velikog favorita u odloženom meču 14. etape, kako zbog timskog, tako i pojedinačnog učinka. Naravno, i trener je u modi, a ne samo u modi, nego igra i rezultati ukazuju da bi rutinski trebalo da donese bodove sa juga države, a opet Koković je označio meč u sredu od 14 časova kao potencijalnu minu.
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„Igrači koji su bili pod prehladom i koji su bili bolesni stavili su se na raspolaganje. Oni će putovati u Niš. Videćemo da li će biti u stanju da počnu od starta ili dobiju neke minute. Izaći će sigurno igrači koji su najspremniji u ovom trenutku i igrači koji su svesni značaja i težine utakmice koja nas očekuje, jer stvarno očekujem jako tešku utakmicu, možda i najtežu u ovom ciklusu“, predočio je trener Železničara.
Meč Radnički Niš – Železničar trebalo je da se igra 2. novembra, ali je zbog nestanka struje i slabe vidljivosti pomeren za prvi slobodan termin. A to je sutra. U međuvremenu su se i Nišlije podigle, plasirale u osminu finala Kupa, a onda minulog vikenda upisale premijernu pobedu u prvenstvu pod palicom Nikole Drinčića.
„Radnički je ekstremno agresivna ekipa, organizovana, imaju agendu, pobedili su u poslednjoj utakmici. Nišlijama su bodovi preko potrebni i verujem da će tu njihovu tešku situaciju pokušati da pretoče u motivaciju i da to iznesu na teren. Na nama je da se adaptiramo pre svega na njihovu agresivnost, čvrstinu i na potencijalno lošiji teren. Raspored je dosta gust. Mi moramo da budemo pametni kada se radi o opterećenju i doziranju opterećenja, jer nas već za vikend očekuje sledeća utakmica. Moramo da budemo fokusirani, moramo da budemo na gornjoj granici naše energije i naših mogućnosti kako bismo bili u situaciji da ostvarimo pozitivan rezultat u Nišu“, dodao je Radomir Koković.