MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

Koković još ne zna na koga će sve moći da računa, ali...

„Igrači koji su bili pod prehladom i koji su bili bolesni stavili su se na raspolaganje. Oni će putovati u Niš. Videćemo da li će biti u stanju da počnu od starta ili dobiju neke minute. Izaći će sigurno igrači koji su najspremniji u ovom trenutku i igrači koji su svesni značaja i težine utakmice koja nas očekuje, jer stvarno očekujem jako tešku utakmicu, možda i najtežu u ovom ciklusu“, predočio je trener Železničara.

Meč Radnički Niš – Železničar trebalo je da se igra 2. novembra, ali je zbog nestanka struje i slabe vidljivosti pomeren za prvi slobodan termin. A to je sutra. U međuvremenu su se i Nišlije podigle, plasirale u osminu finala Kupa, a onda minulog vikenda upisale premijernu pobedu u prvenstvu pod palicom Nikole Drinčića.

„Radnički je ekstremno agresivna ekipa, organizovana, imaju agendu, pobedili su u poslednjoj utakmici. Nišlijama su bodovi preko potrebni i verujem da će tu njihovu tešku situaciju pokušati da pretoče u motivaciju i da to iznesu na teren. Na nama je da se adaptiramo pre svega na njihovu agresivnost, čvrstinu i na potencijalno lošiji teren. Raspored je dosta gust. Mi moramo da budemo pametni kada se radi o opterećenju i doziranju opterećenja, jer nas već za vikend očekuje sledeća utakmica. Moramo da budemo fokusirani, moramo da budemo na gornjoj granici naše energije i naših mogućnosti kako bismo bili u situaciji da ostvarimo pozitivan rezultat u Nišu“, dodao je Radomir Koković.