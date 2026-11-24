Pre nekoliko dana protiv Zemuna, nije tu bilo skoro ničeg lepog za oko, ali je prvi put posle dužeg vremena bila primetna spremnost svih pojedinaca da se bez rezerve žrtvuju za kolektiv. Izuzetak ili nešto što će postati standard u finišu jesenjeg dela sezone?

„Kao što sam uvek i pričao to bi valjda trebalo da bude normalno. To smo dobili za utakmicu protiv Zemuna, čak mogu da kažem i da smo se u kup utakmici u Leskovcu trudili i maksimalno potrošili. To svakako treba da bude standard. E sad, što se igre tiče, prvih 15 minuta je bilo baš loše, posle toga smo radili te neke naše šablone, probijali. Drugo poluvreme je više bio neki pritisak, ali imali smo šansu da na vreme zatvorimo utakmicu. Penal je, ako uzmemo vreme koje se nije igralo i nadoknadu vremena, zapravo bio negde u 70. minutu. Posle toga smo dva puta sami izlazili na gol, donosili loša rešenja, ali u ovom trenutku na to ni ne obraćam veliku pažnju. Pobedili smo, gledamo da igrače obodrimo da dobiju dodatno samopouzdanje pred završne jesenje bitke.“

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U uvodnom delu redovne pres konferencije na Čairu, dan uoči odložene utakmice 14. kola, temperamentni stručnjak je istakao da o Železničaru ne treba trošiti reči, ali kada smo ga ipak zamolili da po koju „potroši“, pred duel sa svojim ’ispisnikom’ iz generacije „1984“ Radomirom Kokovićem, čiji sastav je u furioznoj seriji od sedam uzastopnih prvenstvenih pobeda i u trci sa Vojvodinom za drugo mesto na tabeli, usledila je bujica komplimenata:

„Što se tiče igre, rezultata, organizacije, njihovog sastava, stručnog štaba, svega što ih okružuje, to je trenutno prvi tim u Srbiji. Ja to tako gledam. Imaju neverovatan roster i stručni štab, to traje duži vremenski period. Dopunjavaju svoju selekciju ozbiljnim igračima i dobrano vreme unazad igraju najkvalitetniji fudbal u Srbiji.“

Apropo konstatacije sa početka teksta, roster će već za ovu utakmicu biti skraćen. Uz Mustafu, za koga je završena polusezona, ni Igor Ivanović neće biti na raspolaganju zbog povrede, a Marko Mijailović zbog nagomilanih žutih kartona. Utakmica koja je trebalo da bude odigrana 2. novembra, a nije zbog nestanka struje na Čairu, zakazana je za sredu od 13 sati (TV Arena premium 1) i sudiće je Stanko Ostraćanin.