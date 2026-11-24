Murinjo je sada spreman da mu ukaže novu priliku. Iskusni stručnjak je rekao da uveren da Vinisijus ima sve predispozicije da ostvari sve snove u dresu kraljevskog kluba.

"Mislim da će dostići pun potencijal. Ponekad, kada igrači idu ka tridesetim, neki ne uspevaju da zadrže pun fizički nivo. Neki gube motivaciju. Vini je mlad, ljudi ponekad zaboravljaju da je ovde došao kao mladić koji je pokazivao visok nivo jako rano. Osvojio je sve i kada su ga mnogi razapinjali, rekao sam da je vrlo dobar momak. Doneo je mnogo toga pozitivnog. Protiv Viljareala je promenio tok utakmice, dao gol i onda je poništen, bio je potom van tima četiri meča. Ponekad se taj period rasta i fizičke spreme prekine isključenjem", rekao je Murinjo.

21.00: (1,13) Real Madrid (9,00) PSV (16,0)

Real u ovom momentu deluje zastrašujuće. Četiri pobede u Ligi šampiona, sjajan skor u Primeri sa devet pobeda u nizu i gol razlikom od 26:9 u tom periodu. Čini se da je Murinjo našao način da ekipu maksimalno razigra, ali on priznaje da se sve i dalje u procesu jer se i fudbal menja.

"Fudbal se menja, ima tu mnogo stvari koje nam pomažu, a veći su i stručni timovi. Koriste se brojni podaci. Kontroliše se sve, količina i način rada. Svet se menja i stoga morate da se prilagođavate", dodao je Murinjo.

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Protiv Holanđana cilj je da se dođe do jubilarne desete pobede.

"PSV ima dobar tim, sigurno vrede više nego što pokazuje njegova trenutna pozicija na tabeli. Došli su da osvoje bodove, svakako ne misle da izgube. Sjajni igrači i iskusan trener, ne čeka nas nimalo lak meč", jasan je Murinjo.

Trener PSV-a Peter Boš je veliki poklonik rada Žozea Murinja i priznaje da od njega i dalje mnogo uči.

"To što je postigao u karijeri je neverovatno. Želim da učim od njega. Uči se iz njegovih lekcija, ja imam običaj da proučavam sve što kaže", kaže Boš.

Za Seržinja Desta ovo će biti nova prilika da igra na Santjago Bernabeu. kaže da nije imao priliku da igra sa Realom otkako je stadion renoviran, tako da se raduje susretu sa Madriđanima.

"Real je sjajan klub, ali niko od nas ne može unapred da zna šta će se dogoditi. Prošle godine smo igrali veoma dobro protiv Liverpula i Napolija. Videćemo šta će biti ovog puta, mi moramo da se koncentrišemo na naše ciljeve. Želimo da otežamo posao Realu, ali svi znaju koliko je protivnik snažan", poručio je Dest.

Gosti će nastupiti bez kapitena Maura Žuniora koji se povredio u subotu. Van stroja su Adamo Nagalo i Alesane Plea, kao i Jerdi Šouten koji se oporavlja od povrede ukrštenih ligamenata od aprila.

MOGUĆI SASTAVI

REAL MADRID - PSV

Početak: 21.00

Stadion: Santjago Bernabeu

Sudija: Espen Eskas (Norveška)

REAL (4-2-3-1): Kurtoa - Valverde, Militao, Ridiger, Kukurelja - Čuameni, Kamavinga - Diomande, Dijaz, Vinisijus - Embape.

PSV (4-2-3-1). Kovar - Dest, Gertruida, Obispo, Kostić - Sand, Fernandez - Perišić, Mijnans, Van Bomel - Til.

LIGA ŠAMPIONA, 5. KOLO

Utorak

18.45: (2,85) Galatasaraj (3,80) Aston Vila (2,25)

18.45: (1,50) Bode Glimt (5,10) LASK (5,20) MOZZART RELAX

21.00: (1,50) Arsenal (4,50) Borusija Dortmund (6,00) MOZZART RELAX

21.00: (1,33) Mančester Siti (6,25) Napoli (7,00)

21.00: (1,35) Lajpcig (6,00) Lans (6,50)

21.00: (2,90) Fajenord (3,70) Porto (2,25)

21.00: (1,13) Real Madrid (9,00) PSV (16,0) MOZZART RELAX

21.00: (10,0) Slovan Bratislava (6,25) Betis (1,25) MOZZART RELAX

21.00: (1,259 Komo (6,50) AEK (10,0)

Sreda

18.45: (3,00) Slavija Prag (3,90) Viljareal (2,15)

18.45: (19,0) Sabah (10,5) Barselona (1,10)

21.00: (2,60) Šahtjor (3,60) Fenerbahče (2,55)

21.00: (4,90) Lil (4,40) Bajern (1,60)

21.00: (4,20) Klub Briž (4,50) Liverpul (1,67)

21.00: (1,42) Inter (5,60) Štutgart (5,80)

21.00: (1,45) Pari Sen Žermen (5,30) Roma (5,70)

21.00: (1,12) Atletiko Madrid (9,00) Viking (18,0)

21.00: (2,45) Sporting (3,70) Mančester Junajted (2,60)

*** kvote su podložne promenama