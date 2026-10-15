Cvetković plaši Modre: Dinamo u krizi, ljulja se klupa Kovačeviću, splasla euforija na Maksimiru
Vreme čitanja: 3min | čet. 15.10.26. | 10:30
Meč sa timom iz Brisela u drugom kolu Lige Evrope (21.00) mogao bi da bude poslednji za stratega Zagrepčana
Tmurno je u Zagrebu posle poraza za vikend u hrvatskom klasiku na Poljudu (1:2) i prepuštanja prvog mesta HNL ljutom rivalu Hajduku. Treneru Mariju Kovačeviću opet se dobro zaljuljala klupa. Letos je uspeo da opstane posle kraha u kvalifikacijama za Ligu šampiona i eliminacije od norveškog Vikinga, kasnije i poraza u domaćem šampinatu u Osijeku (2:4).
„Treba nam jedna utakmica da vratimo pobednički duh”, rekao je trener Dinama pred duel drugog kola Lige Evrope sa Anderlehtom (21.00) na Maksimiru.
Splasla je i euforija u Zagrebu. Na proslavi protiv Lokomotive bio je pun stadion (25.000), dok je dan pre meča sa belgijskim velikanom prodato samo 10.000 karata, zajedno sa godišnjim propusnicama. Maksimir sigurno neće biti pun, jer je Dinamo kažnjen od strane UEFA zatvaranjem dela severne tribine.
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Posle boda u duelu sa Hapoel Ber Ševom prošlog meseca, Modrima treba pobeda za mir u kući.
„Siguran sam da ćemo da se vratimo pobedama, na nekadašnji nivo”, rekao je Kovačević, prenosi portal germanijak.hr.
21.00: (2,10) Dinamo Zagreb (3,45) Anderleht (3,50) MOZZART RELAX
Novi neuspeh mogao bi da označi i kraj za Kovačevića na kormilu Modrih.
“Ne razmišljam o tome što je bilo, kao ni o tome što će biti posle utakmice. Samo sam fokusiran na Anderleht, da se što bolje pripremimo i odigramo dobru utakmicu”, jasan je strateg Dinama.
Povratnik u tabor hrvatskog šampiona Luka Ivanušec veruje da će tri boda ostati na Maksimiru.
“Mi smo Dinamo, igramo kod kuće i nismo zadovoljni bodom. Moramo da počnemo da razvijamo pobednički mentalitet”, rekao je krilni napadač Dinama.
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Anderleht odavno nije ono što je nekada bio. Nije bio prvi ni u gradu Briselu, Union ga je prestigao poslednjih godina. Za goste će igrati mladi srpski napadač Mihajlo Cvetković, strelac gola za Orlove protiv Holandije u Ajndhovenu u četvrtom kolu Loge nacija. Portugalac na kormilu Vitor Bruno ima mladi tim. Lion je pobedio u Briselu belgijski tim sa 2:1 na premijeri Lige Evrope, pa su bodovi preko potrebni i gostima.
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„Moramo biti na najboljem nivou, davati maksimum i biti odani klubu i sebi. Igramo protiv teškog rivala, jakog kluba koji je najjači u Hrvatskoj i znamo da nas čeka težak posao. U klubu poput Anderlehta uvek idemo na pobedu. Dinamo smo analizirali u četiri ili pet utakmica, vidimo identitet, pritisak, intenzitet, neće biti lagano. Mišić je jako bitan Dinamov igrač, on je stub tima, a Belja takođe puno koriste. Ima puno opcija i načina igre”, poručio je trener Bruno pred duel u hrvatskoj prestonici.
LIGA EVROPE – 2. KOLO
Četvrtak
18.45: (2,75) Celje (3,35) Omonija (2,55)
18.45: (1,27) AZ Alkmar (6,25) Hapoel Ber Ševa (9,50)
18.45: (3,40) RB Salcburg (3,50) Milan (2,10) MOZZART RELAX
18.45: (2,35) Lion (3,50) Kristal Palas (2,95)
18.45: (8,54) Torense (4,50) Sanderlend (1,35) MOZZART RELAX
18.45: (2,60) Union Sen Žiloaz (3,35) Sosijedad (2,70)
18.45: (1,30) Sparta Prag (5,80) Lilestrem (9,00)
18.45: (4,80) Leh Poznanj (4,50) Bajer Leverkuzen (1,57)
21.00: (1,25) Benfika (6,50) Seltik (10,0) MOZZART RELAX
21.00: (3,35) Selta (3,25) Juventus (2,25)
21.00: (1,40) Jagjelonija (4,40) Ararat Jermenija (7,25)
21.00: (2,40) Olimpik Marselj (3,40) Olimpijakos (2,95) MOZZART RELAX
21.00: (2,10) Dinamo Zagreb (3,45) Anderleht (3,50) MOZZART RELAX
21.00: (1,22) Ren (6,50) OFI (12,0) MOZZART RELAX
21.00: (1,20) Bornmut (7,25) Šturm (12,0)
21.00: (1,98) Ferencvaroš (3,50) Viktorija Plzenj (3,80)
21.00: (1,90) NEC Najmehen (3,50) Levski (4,10)
21.00: (2,00) Hofenhajm (3,60) Bešiktaš (3,60)
***kvote su podložne promenama