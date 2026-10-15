Cvetković plaši Modre: Dinamo u krizi, ljulja se klupa Kovačeviću, splasla euforija na Maksimiru

Posle boda u duelu sa Hapoel Ber Ševom prošlog meseca, Modrima treba pobeda za mir u kući.

„Siguran sam da ćemo da se vratimo pobedama, na nekadašnji nivo”, rekao je Kovačević, prenosi portal germanijak.hr.

21.00: (2,10) Dinamo Zagreb (3,45) Anderleht (3,50) MOZZART RELAX

Novi neuspeh mogao bi da označi i kraj za Kovačevića na kormilu Modrih.

“Ne razmišljam o tome što je bilo, kao ni o tome što će biti posle utakmice. Samo sam fokusiran na Anderleht, da se što bolje pripremimo i odigramo dobru utakmicu”, jasan je strateg Dinama.

Povratnik u tabor hrvatskog šampiona Luka Ivanušec veruje da će tri boda ostati na Maksimiru.

“Mi smo Dinamo, igramo kod kuće i nismo zadovoljni bodom. Moramo da počnemo da razvijamo pobednički mentalitet”, rekao je krilni napadač Dinama.

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Anderleht odavno nije ono što je nekada bio. Nije bio prvi ni u gradu Briselu, Union ga je prestigao poslednjih godina. Za goste će igrati mladi srpski napadač Mihajlo Cvetković, strelac gola za Orlove protiv Holandije u Ajndhovenu u četvrtom kolu Loge nacija. Portugalac na kormilu Vitor Bruno ima mladi tim. Lion je pobedio u Briselu belgijski tim sa 2:1 na premijeri Lige Evrope, pa su bodovi preko potrebni i gostima.

KVOTA U MOZZARTU DA ĆE ANDERLEHT DA BUDE MEĐU PRVIH OSAM U LIGI EVROPE JE 5,50.

„Moramo biti na najboljem nivou, davati maksimum i biti odani klubu i sebi. Igramo protiv teškog rivala, jakog kluba koji je najjači u Hrvatskoj i znamo da nas čeka težak posao. U klubu poput Anderlehta uvek idemo na pobedu. Dinamo smo analizirali u četiri ili pet utakmica, vidimo identitet, pritisak, intenzitet, neće biti lagano. Mišić je jako bitan Dinamov igrač, on je stub tima, a Belja takođe puno koriste. Ima puno opcija i načina igre”, poručio je trener Bruno pred duel u hrvatskoj prestonici.

LIGA EVROPE – 2. KOLO

Četvrtak

18.45: (2,75) Celje (3,35) Omonija (2,55)

18.45: (1,27) AZ Alkmar (6,25) Hapoel Ber Ševa (9,50)

18.45: (3,40) RB Salcburg (3,50) Milan (2,10) MOZZART RELAX

18.45: (2,35) Lion (3,50) Kristal Palas (2,95)

18.45: (8,54) Torense (4,50) Sanderlend (1,35) MOZZART RELAX

18.45: (2,60) Union Sen Žiloaz (3,35) Sosijedad (2,70)

18.45: (1,30) Sparta Prag (5,80) Lilestrem (9,00)

18.45: (4,80) Leh Poznanj (4,50) Bajer Leverkuzen (1,57)

21.00: (1,25) Benfika (6,50) Seltik (10,0) MOZZART RELAX

21.00: (3,35) Selta (3,25) Juventus (2,25)

21.00: (1,40) Jagjelonija (4,40) Ararat Jermenija (7,25)

21.00: (2,40) Olimpik Marselj (3,40) Olimpijakos (2,95) MOZZART RELAX

21.00: (2,10) Dinamo Zagreb (3,45) Anderleht (3,50) MOZZART RELAX

21.00: (1,22) Ren (6,50) OFI (12,0) MOZZART RELAX

21.00: (1,20) Bornmut (7,25) Šturm (12,0)

21.00: (1,98) Ferencvaroš (3,50) Viktorija Plzenj (3,80)

21.00: (1,90) NEC Najmehen (3,50) Levski (4,10)

21.00: (2,00) Hofenhajm (3,60) Bešiktaš (3,60)

***kvote su podložne promenama