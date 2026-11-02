Čudo iz Tenesija! Kako to da je Memfis jedini neporažen u NBA?

Prošla su vremena velikih imena i milionskih ugovora. Džaa Moranta su videli samo u protivničkom hodniku u dresu Portlanda kako zbog povrede zadnje lože napušta parket, Džaren Džekson Džunior je u Juti, Dezmond Bejn u Orlandu, a Dilon Bruks u Finiksu.

Umesto njih, svlačionicu Memfisa sada puni grupa mladih, beskompromisnih i neumoljivih momaka koji ne haju za prošlu sezonu i skromnih 25 pobeda, niti za sumnjičave procene koje su im predviđale jedva 28 trijumfa. Memfis je tek drugi put u klupskoj istoriji otvorio sezonu skorom 5-0 (prvi put u sezoni 2014/15 kada su dobacili do 55 pobeda), a istorijska statistika kaže da su u poslednje tri decenije samo dve ekipe sa ovakvim uvodnim startom ostale bez plasmana u plej-of.

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U čemu je tajna ovog iznenadnog i eksplozivnog starta?

„Kao prvo, mislim da smo mnogo bolji nego što ljudi misle”, bez dlake na jeziku poručuje 19-godišnji debitant Kameron Buzer.

„Kao drugo, ovo jasno pokazuje našu čvrstinu i takmičarski duh. Pobedili smo u ovih pet mečeva jer smo bili znatno čvršći i željniji pobede od rivala.”

Naravno, ogromna je stvar kada na draftu ubodete trećeg pika i dobijete igrača kakav je Buzer — krilo visoko 203 centimetra. Mladi as je prošlog utorka spakovao 18 poena, 12 skokova i 12 asistencija, postavši drugi najmlađi igrač u istoriji NBA lige koji je ubilježio tripl-dabl učinak (jedino je Džoš Gidi bio 19 dana mlađi kada je napravio isti podvig 2022. godine).

Finski stručnjak na klupi Memfisa, Tuomas Isalo, oduševljen je reakcijom svog novajlije koji je do tog tripl-dabla stigao posle dva izuzetno teške šuterske večeri u Sakramentu i Juti, pokazavši neverovatnu zrelost i sposobnost brzog učenja u hodu.

Dok su mnogi prošlu sezonu od 25 pobeda i 57 poraza smatrali potpunim promašajem, unutar kluba su se već tada nazirali čvrsti temelji novog tima. Sedrik Kovard je bio u prvoj petorci debitanata, Džejlen Vels je pokazao ozbiljan napredak, Dži-Dži Džekson se vraćao u formu posle neugodnog loma stopala, a raniji izostanci Taja Džeroma i Zeka Idija dali su šansu mlađima da osete "čari" najjače lige sveta.

Ove sezone kockice su se konačno posložile. Idi i Džerom su se potpuno oporavili, iz trejda su stigli Džerami Grant i Ajzea Stjuart, a dolazak Buzera dao je timu potpuno novu dimenziju. Dok većina trenera u uvodnim mečevima sezone koristi od osam do deset igrača, Isalo rutinski rotira čak 11 košarkaša. Protiv Portlanda niko nije odigrao više od 28 minuta i niko nije ubacio preko 20 poena, ali je svih 11 igrača ginulo na parketu za svaku ničiju loptu.