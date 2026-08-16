Cvetkoviću dvadesetak minuta, preveliki je rizik
Vreme čitanja: 2min | ned. 16.08.26. | 17:19
Anderleht mora da žrtvuje nešto
Dve od poslednje četiri sezone Anderleht nije igrao evropsku jesen i da bi se rizik za takav fijasko sprečio ovog leta, moralo je nešto i da se žrtvuje.
Ne kažemo da je Anderleht danas namerno izgubio u gostima od Beverena (0:1), ali mu je fudbal četvrtkom ovih dana mnogo važniji.
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Videlo se to i po startnoj postavi Vitora Bruna danas. U njoj nije bilo Mihajla Cvetkovića, koji je ponajbolji igrač Anderlehta od početka sezone. Možda i zbog umora, ali vrlo verovatno više zbog predostrožnosti. Anderleht nakon eliminacije Hamarbija i PAOK-a ima meč-loptu za Ligu Evrope u naredna dva četvrtka protiv kazahstanskog Kairata.
Tri izgubljena boda u Beverenu će moći da se nadoknade tokom dugačke sezone koja se posle dugo vremena igra bez plej-ofa, a neuspeh protiv Kairata bi bio nenadoknadiv… Startna postava u odnosu na revanš protiv PAOK-a je imala tri različita imena, ali su sva tri, kada se jurio rezultat, ušla sa klupe. Među njima i Cvetković, koji je dobio dvadesetak poslednjih minuta.
Videlo se da Anderlehtu fali energije i svežine, što su domaći iskoristili posle 14 minuta IGRE kada je Gomis postigao gol glavom za domaće. Posle pet godina čekanja, STADION De Frethil je dočekao gol u prvoligaškom takmičenju i na toj energiji izdržao do kraja.
Imao je Anderleht neke polušanse, pojačao pritisak u finišu kada su na teren ušli Enga Kana i Cvetković, ali nije stvorio tu neku veliku šansu zbog koje će reći da nije zaslužio da izgubi.
Ipak, poraz se neće dugo analizirati u Briselu jer uskoro kreću na put u daleki Kazahstan na megdan Kairatu. Plasman u Ligu Evrope bio bi ostvarenje prvog od glavnih ciljeva u novoj sezoni. Možda i glavnog.
BELGIJA, 2. KOLO
Petak
Serkl Briž - Sint Trojden 3:3 (1:2)
/Engura 28, Nunješ 82, Soh 90+3ag - Merlen 1, 37, Išivatari 47/
Subota
Union Sen Žiloaz - Varagem 0:0
Kortrajk - Antverpen 0:3 (0:1)
/Valensija 31, 65, Van Helden 80/
Genk - Vesterlo 3:2 (2:2)
/Durosinmi 41p, Hejnen 43, Bibu 79 - Urega 6, Smets 13ag/
Leven - Klub Briž 0:3 (0:1)
/Diakon 26, Mehele 60, Tresoldi 83/
Nedelja
Beveren - Anderleht 1:0
/Gomis 14/
U toku: La Luvjer - Gent
18.30: (2,75) Mehelen (3,30) Standard (2,60)
19.15: (3,30) Lomel (3,40) Šarlroa (2,20)
*** kvote su podložne promenama