Cvetkoviću dvadesetak minuta, preveliki je rizik

Videlo se to i po startnoj postavi Vitora Bruna danas. U njoj nije bilo Mihajla Cvetkovića, koji je ponajbolji igrač Anderlehta od početka sezone. Možda i zbog umora, ali vrlo verovatno više zbog predostrožnosti. Anderleht nakon eliminacije Hamarbija i PAOK-a ima meč-loptu za Ligu Evrope u naredna dva četvrtka protiv kazahstanskog Kairata.

Tri izgubljena boda u Beverenu će moći da se nadoknade tokom dugačke sezone koja se posle dugo vremena igra bez plej-ofa, a neuspeh protiv Kairata bi bio nenadoknadiv… Startna postava u odnosu na revanš protiv PAOK-a je imala tri različita imena, ali su sva tri, kada se jurio rezultat, ušla sa klupe. Među njima i Cvetković, koji je dobio dvadesetak poslednjih minuta.

Videlo se da Anderlehtu fali energije i svežine, što su domaći iskoristili posle 14 minuta IGRE kada je Gomis postigao gol glavom za domaće. Posle pet godina čekanja, STADION De Frethil je dočekao gol u prvoligaškom takmičenju i na toj energiji izdržao do kraja.

Imao je Anderleht neke polušanse, pojačao pritisak u finišu kada su na teren ušli Enga Kana i Cvetković, ali nije stvorio tu neku veliku šansu zbog koje će reći da nije zaslužio da izgubi.

Ipak, poraz se neće dugo analizirati u Briselu jer uskoro kreću na put u daleki Kazahstan na megdan Kairatu. Plasman u Ligu Evrope bio bi ostvarenje prvog od glavnih ciljeva u novoj sezoni. Možda i glavnog.

BELGIJA, 2. KOLO

Petak

Serkl Briž - Sint Trojden 3:3 (1:2)

/Engura 28, Nunješ 82, Soh 90+3ag - Merlen 1, 37, Išivatari 47/

Subota

Union Sen Žiloaz - Varagem 0:0

Kortrajk - Antverpen 0:3 (0:1)

/Valensija 31, 65, Van Helden 80/

Genk - Vesterlo 3:2 (2:2)

/Durosinmi 41p, Hejnen 43, Bibu 79 - Urega 6, Smets 13ag/

Leven - Klub Briž 0:3 (0:1)

/Diakon 26, Mehele 60, Tresoldi 83/

Nedelja

Beveren - Anderleht 1:0

/Gomis 14/

U toku: La Luvjer - Gent

18.30: (2,75) Mehelen (3,30) Standard (2,60)

19.15: (3,30) Lomel (3,40) Šarlroa (2,20)

*** kvote su podložne promenama