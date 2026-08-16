Kristijano Ronaldo: Ovo je verovatno moja poslednja godina u fudbalu

Vremešnom fudbaleru, koji trenutno nastupa za saudijski Al Nasr, nedostaje samo 24 gola do magične cifre od 1.000 pogodaka u profesionalnoj karijeri, otkrio je da već ima jasne planove za život nakon kopački.

Iako priznaje da će mu teren nedostajati, naglašava važnost pripreme za penziju.

"Imam u potpunosti isplaniranu budućnost. Toliko stvari koje će me držati zaposlenim da je teško izdvojiti samo jednu. Zato što fudbal može da ostavi veliku prazninu, morate ispuniti svoje vreme na različite načine, a ne samo na jedan".

Nakon dve i po decenije profesionalnog bavljenja sportom, koje su obeležili rekordi u dresovima Sportinga, Mančester junajteda, Real Madrida, Juventusa i Al Nasra, kao i istorijski nastupi sa reprezentacijom Portugala, Ronaldo naglašava da je vreme za opuštanje i radosti koje su bile žrtvovane zarad uspeha.

"I da imam više zabave, da putujem više, da gledam i igram padel, koji stvarno volim, i da nastavim da uživam u onome što sam zaradio - u onome što smo zaradili. Jer na kraju krajeva, prošlo je 25 godina sa mnogo odricanja."

Ova vest dolazi ubrzo nakon što je Ronaldo sklopio brak sa dugogodišnjom partnerkom Georginom Rodrigez, kao i neposredno nakon što je predvodio reprezentaciju Portugala na Svetskom prvenstvu 2026. godine, za koje je potvrdio da je bilo njegovo poslednje u karijeri.