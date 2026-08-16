Tompson sa dve garantovane sezone u Partizan Mozzart Betu, ali sa izlaznim NBA klauzulama

Nešto što je postala odavno standardna praksa svih igrača koji prvi put dolaze u Evropu iz NBA jer svi imaju veoma jasan cilj, a to je povratak u najjače takmičenje na svetu. Nešto što je pošlo za rukom u prošlosti Danteu Egzumu i Pi Džeju Doužeru.

Novi adut Đoana Penjaroje stiže u Humsku direktno iz najjače lige sveta, gde je u dresu Indijana Pejsersa zabeležio 32 nastupa (13 kao starter), uz prosek od sedam poena, 2,2 skoka i 1,8 asistencija za oko 21 minut na parketu, uz skromnijih 32,8 odsto šuta za tri poena, međutim u razvojnoj ligi je šut sa distance bio njegov ubedljivo najjači adut sa procentom od preko 50 odsto uspešnosti. Pre epizode u Indijani, ovaj momak sa univerzitetu Oregon Stejt nije izabran na draftu 2021. godine, ali je gradio karijeru kroz Čikago Bulse, njihovu filijalu Vindi Siti, te kroz timove u Meksiku, Portoriku, Orlandu i Majamiju.

Zanimljivo da je u filijali Bulsa već igrao sa Karlikom Džonsom jer su baš oni bili najjači tandem te ekipe.

Dolazak Tompsona predstavlja ukupno osmo ozvaničeno pojačanje crno-belih za novu takmičarsku godinu. Pre reprezentativca Portorika u Beograd su već stigli Kevarijus Hejs, Lamar Stivens, Alesandro Pajola, Nikola Tanasković, Luka Vildoza, Derek Vilis i Kajl Olman, dok se očekuje da sa ekipom izvesno vreme trenira i nekadašnji visoki pik Džabari Parker, sve dok ne pronađe novu sredinu.