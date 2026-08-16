Hetafe zakazao druženje sa navijačima pred Partizan

Stadion Hetafea je prethodnih meseci renoviran, čak je bila opcija da se početak evropske kampanje igra na Metropolitanu, domu madridskog Atletika. Ali, Partizan će, ipak, igrati na Koloseumu.

Zato je za utorak zakazano druženje čelnika kluba, igrača i „sosiosa“, navijača sa članskim kartama, za 19.30 časova, gde će se fanovi upoznati sa radovima na Koloseumu, a ujedno će biti održana promocija novih dresova, koje će Hetafe nositi na utakmici sa Partizanom.

U zvaničnom saopštenju koje je klub poslao navijačima stoji:

„Pozivamo sve vlasnike sezonskih karata da se pridruže timu u ovom posebnom danu, kada će videti sve promene koje su urađene na Koloseumu, pre nego što se vratimo evropskom takmičenju u našoj kući“.

Dakle, Španci u svečarskoj atmosferi dočekuju duel sa crno-belima, na Partizanu je da proba da bude partibrejker.