Miladinović za Hetafe, Čumić teško

Kako je objašnjeno Mozzart Sportu, ofanzivac Sent Etjena je još u subotu prošao lekarske preglede i u ponedeljak će biti ozvaničen njegov povratak u Srbiju. U pitanju je pozajmica do kraja sezone, posle koje će Partizan imati pravo da otkupi ugovor od Francuza. Razlog što Miladinović još nije predstavljen navodno leži samo u činjenici da ekipa Saše Ilića u nedelju uveče dočekuje Radnički 1923 i potpun fokus svih u klubu je na meču sa Kragujevčanima, vitalnom iz više razloga. Prvo, da se ne napravi još neki kiks u domaćem takmičenju, a drugo, da se napravi dobra uvertira pred gostovanje u Madridu.

Miladinović će već u ponedeljak na obavezno fotografisanje na stadionu, a onda i na trening u „Zemunelu“. U međuvremenu će u UEFA biti licenciran za mečeve sa Hetafeom i tu ne bi trebalo da bude problema.

No... Iako su se Grobari nadali da će videti na delu i Nikolu Čumića, to će se teško desiti. Bar ne tako brzo. Kako sada stvari stoje, male su šanse da krilni napadač bude u konkurenciji za utakmice plej-ofa a plasman u Ligu konferencije. Ostaje nada da bi nešto brzopotezno moglo da se promeni u preostalom vremenu, ali ni ljudi iz Humske nisu optimisti da je to izvodljivo, iako će pokušati još jednom.

Spor je nastao kada je Rubin, sa kojim Čumić ima ugovor još godinu dana, naprasno počeo da menja uslove saradnje. Najpre je želeo da pusti bivšeg fudbalera Metalca i niškog Radničkog za simboličnu nadoknadu od 150.000 do 200.000 evra, na šta je Partizan pristao. Taman kada je bivši član Olimpijakosa trebalo da krene za Beograd, Rusi su izmislili novi zahtev, kako bi zaradili skoro 500.000 evra bonusa u slučaju da Čumić odigra određeni broj utakmica tokom pozajmice.

U takvim okolnostima, više nije stvar novca, nego principa. Po jednim uslovima posao je dogovoren, a sada bi klub iz Kazanja da ga menja i Partizan nije spreman da ponudi više. Bar ne odmah. Zato posao tapka u mestu i zbog toga je teško očekivati da će se nešto drastično promeniti u narednim danima.

Opet, do kraja prelaznog roka u Srbiji ostale su još četiri sedmice, tako da vremena ima, ali... Hetafe je na pragu.