Da li je završen medeni mesec Lansa?
Vreme čitanja: 3min | pet. 09.10.26. | 13:22
Vicešampion Francuske očajan ove sezone u Ligi 1. Mladi stručnjak Janik Kauzak debituje na Bolaru protiv Liona u prvom meču šestog kola šampionata Francuske
Lans je prošle sezone bio najlepša priča francuskog fudbala. Dugo je bio lider, pretio Pari Sen Žermenu u borbi za titulu. Moćni Sveci slomili su ga tek pred kraj Lige 1. Uspeo je Lans od veterana i „zvezda padalica” da napravi respektabilan tim. Floran Tovan je čak došao i do reprezentacije Francuske kod Didijea Dešana, rehabilitovane su karijere i napadača Odsona Eduara i krila Alana San Maksimana…
Pjer Saž je naplatio sjajnu sezonu odlaskom u Kristal Palas kao zamena za trofejnog Olivera Glaznera. Prošlog leta je mirisalo na novu sjajnu sezonu Lansa posle pobede u Superkupu Francuske nad Parižanima, dvostrukim uzastopnim šampionima Evrope. Počela je Liga 1, a onda i muke za Sažovog naslednika Dina Toppmellera. Nemac je ekspresno smenjen zbog omalovažavanja domaćih igrača, a na njegovo mesto stigao je malo poznati Janik Kauzak koji će imati debi na Bolaru kao trener Lansa.
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Vodio je meč šampionata prošlog meseca, pre reprezentativne pauze, protiv Monaka u Kneževini (1:2). Lans je posle petog kola na 15. mestu sa samo četiri boda. Dobro je otvorio sezonu pobedom nad Okserom (5:2), a onda je uzeo samo bod u četiri kola. Posebno je bio razočaravajući poraz na svom terenu od Lorijana (0:1).
20.45: (2,55) Lans (3,40) Lion (2,70)
Dobro je došla reprezentativna pauza da se u rudarskom gradu na severu zemlje malo napune baterije, upale motori pred nastavak šampionata Francuske. Na Bolar danas (20.45) stiže odlični drugoplasirani Lion, tim Paula Fonseke koji je primio samo dva gola za 450 minuta i najavio borbu za Ligu šampiona.
I dalje je najbolji igrač Lansa iskusni vezista Floran Tovan koji je posle meksičke avanture u Tigresu i Udinezeu oživeo karijeru na severu Francuske. Postigao je tri gola i ima dve asistencije na pet utakmica. Nije u formi nekadašnji napadač Seltika i Kristal Palasa Odson Eduar koji je i dalje bez pogortka. Prednost u napadu na početku sezone ima Senegalac Abdalah Sima, ali i on ima samo jedan pogodak na kontu. Osim tog prvog kola i pet golova u mreži Oksera, muče se crveno-žuti u napadu.
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S druge strane, nikad bolji Lion u poslednjih pet-šest sezona pod vođstvom nekadašnjeg trenera Rome i Milana Fonseke. Lion će biti oslabljen u Lansu. Igraće bez trojice važnih igrača, Musa Nijakatea, Mohameda Uedraoga i Argentinca Nikolasa Talijafika.
Prošle sezone u međusobnim mečevima slavili su gosti. Lion sa čak 4:0, a Lans sa 1:0. Ovi timovi igrali su i u četvrtfinalu Kupa Francuske u Parizu, kada je Lans slavio posle penala.
FRANCUSKA 1 – 6. KOLO
Petak
20.45: (2,55) Lans (3,40) Lion (2,70) MOZZART RELAX
Subota
17.15: (1,43) Lil (4,60) Avr (7,25) MOZZART RELAX
20.45: (2,05) Brest (3,45) Anže (3,60) MOZZART RELAX
20.45: (3,10) Lorijan (3,40) Pariz (2,30) MOZZART RELAX
20.45: (1,08) PSŽ (13,0) Le Man (20,0) MOZZART RELAX
20.45: (1,609 Monako (4,00) Tuluz (5,70) MOZZART RELAX
Nedelja
15.00: (2,40) Nica (3,45) Starazbur (2,90) MOZZART RELAX
17.15: (1,48) Ren (4,40) Okser (6,75) MOZZART RELAX
20.45: (3,90) Troa (3,50) Olimpik Marselj (1,95) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama