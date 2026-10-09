Da li je završen medeni mesec Lansa?

Vodio je meč šampionata prošlog meseca, pre reprezentativne pauze, protiv Monaka u Kneževini (1:2). Lans je posle petog kola na 15. mestu sa samo četiri boda. Dobro je otvorio sezonu pobedom nad Okserom (5:2), a onda je uzeo samo bod u četiri kola. Posebno je bio razočaravajući poraz na svom terenu od Lorijana (0:1).

20.45: (2,55) Lans (3,40) Lion (2,70)

Dobro je došla reprezentativna pauza da se u rudarskom gradu na severu zemlje malo napune baterije, upale motori pred nastavak šampionata Francuske. Na Bolar danas (20.45) stiže odlični drugoplasirani Lion, tim Paula Fonseke koji je primio samo dva gola za 450 minuta i najavio borbu za Ligu šampiona.

I dalje je najbolji igrač Lansa iskusni vezista Floran Tovan koji je posle meksičke avanture u Tigresu i Udinezeu oživeo karijeru na severu Francuske. Postigao je tri gola i ima dve asistencije na pet utakmica. Nije u formi nekadašnji napadač Seltika i Kristal Palasa Odson Eduar koji je i dalje bez pogortka. Prednost u napadu na početku sezone ima Senegalac Abdalah Sima, ali i on ima samo jedan pogodak na kontu. Osim tog prvog kola i pet golova u mreži Oksera, muče se crveno-žuti u napadu.

*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

S druge strane, nikad bolji Lion u poslednjih pet-šest sezona pod vođstvom nekadašnjeg trenera Rome i Milana Fonseke. Lion će biti oslabljen u Lansu. Igraće bez trojice važnih igrača, Musa Nijakatea, Mohameda Uedraoga i Argentinca Nikolasa Talijafika.

Prošle sezone u međusobnim mečevima slavili su gosti. Lion sa čak 4:0, a Lans sa 1:0. Ovi timovi igrali su i u četvrtfinalu Kupa Francuske u Parizu, kada je Lans slavio posle penala.

FRANCUSKA 1 – 6. KOLO

Petak

20.45: (2,55) Lans (3,40) Lion (2,70) MOZZART RELAX

Subota

17.15: (1,43) Lil (4,60) Avr (7,25) MOZZART RELAX

20.45: (2,05) Brest (3,45) Anže (3,60) MOZZART RELAX

20.45: (3,10) Lorijan (3,40) Pariz (2,30) MOZZART RELAX

20.45: (1,08) PSŽ (13,0) Le Man (20,0) MOZZART RELAX

20.45: (1,609 Monako (4,00) Tuluz (5,70) MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (2,40) Nica (3,45) Starazbur (2,90) MOZZART RELAX

17.15: (1,48) Ren (4,40) Okser (6,75) MOZZART RELAX

20.45: (3,90) Troa (3,50) Olimpik Marselj (1,95) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama