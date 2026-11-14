Iz Cedevite poručuju: Zvezda među najboljima u Evroligi

Košarkaši Cedevita Olimpije gostuju Crvenoj zvezdi u nedelju od 18.30 časova u okviru osmog kola Grupe A ABA lige. Ljubljanski sastav u prestonicu Srbije stiže u odličnoj formi, sa nizom od četiri uzastopne pobede u svim takmičenjima, ali i sa umorom koji nosi treće vezano gostovanje, nakon uspešnih nastupa protiv Borca u Čačku i Rostoka u Nemačkoj.

Crveno-beli ovaj derbi dočekuju kao lideri Grupe A sa učinkom od pet pobeda i jednog poraza, dok su „Zmajevi” trenutno na trećoj poziciji sa skorom 4–2. Svestan snage rivala i gustog rasporeda svog tima, strateg Ljubljančana Zvezdan Mitrović najavio je da će meč u Beogradu iskoristiti da osveži ekipu i pruži šansu košarkašima sa manjom minutažom u prethodnom periodu.

„Igramo protiv ekipe koja spada među najbolje u Evroligi. Poseduju izuzetan kvalitet i neverovatno širok roster, sa čak 18 igrača na raspolaganju u dva takmičenja, i o njihovoj snazi ne treba trošiti reči. Na ovom gostovanju ćemo se fokusirati pre svega na sebe i sopstvenu igru. Želimo da pružimo dobru partiju, a verovatno ćemo dati priliku i nekim momcima koji su u poslednje vreme manje igrali, kako bismo rasteretili nosioce i pravilno raspodelili minute”, izjavio je Mitrović za zvanični sajt kluba i dodao:„Nadam se i da će Kameron Uendo moći da nam se priključi i upiše koji minut na parketu. Protiv ovako moćnog protivnika, koji na svakoj poziciji ima ogroman izbor rešenja, nezahvalno je pričati o konkretnim taktičkim zamislima. Naš osnovni zadatak je da ostanemo verni svom stilu, zadržimo ritam koji smo uhvatili u poslednje četiri utakmice i odigramo kvalitetan meč.”