Rafinja se izvinjava: Teško je kontrolisati emocije nakon svih sudijskih grešaka

„Kariokama” nisu bila dovoljna ni dva pogotka raspoloženog Vinisijusa Žuniora da izbegnu poraz od motivisanih „Plavih samuraja”, koji su do velikog trijumfa stigli golom u 90. minutu. Upravo taj trenutak izazvao je opšti haos na terenu. U taboru južnoameričkog giganta bili su uvereni da je pobedonosnom pogotku domaćina prethodio očigledan prekršaj u napadu, zbog čega su usledile burne reakcije i zahtevi da se gol poništi.

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Glavni arbitar meča ostao je neumoljiv pri svojoj odluci, a žustre prigovore sankcionisao je pokazivanjem direktnih crvenih kartona Rafinji i selektoru Karlu Anćelotiju.

Nakon utakmice, vidno razočarani krilni napadač Brazila nije krio bes zbog sudijskog kriterijuma, iako je najpre uputio izvinjenje javnosti i saigračima zbog svog isključenja.

„Pre svega, želim da se izvinim zbog crvenog kartona. Ipak, ponekad je zaista teško kontrolisati emocije nakon svih sudijskih grešaka. Pokušao sam nekoliko puta mirno da razgovaram sa sudijom, ali on nije želeo ni da me sasluša. To je apsolutno neprihvatljivo. Danas smo igrali protiv sudije”, poručio je ljutiti Rafinja.

Ovaj incident imaće i direktne posledice po sastav Brazila u nastavku azijske turneje. Prema zvaničnim propisima FIFA, isključenje na prijateljskom meču automatski povlači suspenziju za narednu prijateljsku utakmicu, što znači da Anćeloti neće moći da računa na Rafinju u duelu protiv Singapura, koji je zakazan za utorak, 17. novembar.