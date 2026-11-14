Sabalenka posle skandaloznog psovanja: Nije bilo upućeno Elini, već publici
Vreme čitanja: 1min | sub. 14.11.26. | 23:50
Beloruska teniserka se izvinila Svitolini zbog užasnih rečenica koje je izgovorila tokom meča
Nije tajna da jedna od najboljih teniserki sveta Arina Sabalenka ne ume baš da kontroliše emocije kada gubi. I ranije je pravila gluposti, umela je da se svađa ili da odbije da se rukuje sa rivalkom, međutim ništa nije izazvalo toliko prašine koliko njene psovke tokom meča sa Elinom Svitolinom tokom završnog mastersa u Indijan Velsu.
Ukrajinska igračica je bila bolja rezultatom 6:3, 3:6, 6:1, a još tokom meča su se internetom raširili snimci Sabalenkine reakcije u jednoj situaciji. Sa usana su joj pročitali psovke, ali bile su različite interpretacije.
Izabrane vesti
Jedni su tvrdili da je rekla "Ti je***i Ukrajinci, u pi**u materinu", drugi "Ta je***a ukrajinska ku**a, u pi**u materinu". Slično se izgovara na ruskom, ali bitna je razlika.
Sad se oglasila i Sabalenka. Izvinila se Svitolini i poručila da psovke nisu bile upućene direktno njoj.
„Želim da razjasnim nešto u vezi sa svojim nedavnim mečom, što je počelo da kruži internetom. Moje reči nisu bile upućene Elini. Iznervirala me je manja grupa gledalaca koja je agresivno proslavljala moje greške i u tom trenutku sam reagovala emotivno“, kazala je Sabalenka, pa se potom i izvinila:
„Trebalo je drugačije da se izborim sa frustracijom i izvinjavam se svima koje sam uvredila. Elina je odigrala sjajan meč i želim joj sve najbolje u nastavku turnira“.
🍂🍂🍂🍂🍂
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao
🍂🍂🍂🍂🍂