Sabalenka posle skandaloznog psovanja: Nije bilo upućeno Elini, već publici

Nije tajna da jedna od najboljih teniserki sveta Arina Sabalenka ne ume baš da kontroliše emocije kada gubi. I ranije je pravila gluposti, umela je da se svađa ili da odbije da se rukuje sa rivalkom, međutim ništa nije izazvalo toliko prašine koliko njene psovke tokom meča sa Elinom Svitolinom tokom završnog mastersa u Indijan Velsu.

Ukrajinska igračica je bila bolja rezultatom 6:3, 3:6, 6:1, a još tokom meča su se internetom raširili snimci Sabalenkine reakcije u jednoj situaciji. Sa usana su joj pročitali psovke, ali bile su različite interpretacije.