Da se podsetimo: U izboru za Zlatnu loptu prvo se gleda individualni učinak

Dosad se uglavnom gledalo ko je šta osvojio i kakvu je ulogu imao u pohodu ka trofejima, obično apostrofirajući najjača takmičenja kao što su Mundijal, EURO ili Liga šampiona, ali kriterijumi su zapravo malo drugačiji i oni favorizuju — individualizam. Mnogima se ne dopadaju, ali su tačni.

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Uostalom, evo ih:

Prvi kriterijum: individualni učinak. Gleda se kakav je bio učinak igrača. Ključni su važni i odlučujući trenuci na utakmicama.

Drugi kriterijum: timski uspeh. Tu se gledaju osvojeni trofeji i doprinos fudbalera timu u njihovom osvajanju.

Treći kriterijum: fer-plej. Ponašanje, poštovanje i gospodsko držanje igrača na terenu.

Zašto sve ovo? Zato što je Frans fudbal kao organizator događaja, a odmah za njim i velika većina svetskih medija, počela da ističe ove kriterijume, što automatski stavlja Kilijana Embapea kao bitnu figuru u nastojanjima da napokon osvoji prestižno priznanje. Francuski napadač nije uspeo da dovede Francusku ni do finala Prvenstva sveta, sa Realom nije osvojio La Ligu niti Kup kralja, nije ga bilo ni u završnici Lige šampiona, međutim... Embape je postigao 58 golova i zahvaljujući njima bio najbolji strelac španskog prvenstva, Lige šampiona i Mundijala.

Zagovornici ideje da bi on mogao da dobije nagradu podsećaju šta se desilo 2018. godine, kad je Embape sezonu završio tako što je osvojio tri trofeja, osvojio Mundijal sa Trikolorima, čak bio strelac u finalu, ali je Zlatnu loptu dobio Luka Modrić.

Polemika će uvek biti, bez obzira na to u čijim rukama završi priznanje. Ako se gleda individualni učinak, snažne argumente ima Hari Kejn, jer je bio još efikasniji od Embapea, a pride je sa Bajernom osvojio tri pehara, mada poput Kilijana nije stigao do završnice Prvenstva sveta kao, na primer, Lamine Jamal, Rodri, Feran Tores i ostali Španci koji su u najužoj konkurenciji.

„Lamine Jamal je postao svetski šampion sa Španijom i osvojio je titulu sa Barselonom, ali nije bio toliko upadljiv kao drugi igrači. U španskom timu on je bio samo jedan od mnogih, dok su drugi igrači napravili razliku. Jamal nije prošle sezone prikazivao partije kao ranije. Nema sumnje, izuzetan je igrač, ali uprkos dva velika uspeha, ovo nije bila njegova godina. Moj favorit je napadač Hari Kejn. Osvojio je Zlatnu kopačku, postigao je golove na Svetskom prvenstvu i dosta važnih golova u Ligi šampiona. Pored toga, osvojio je dve titule sa Bajern Minhenom i stigao do polufinala Lige šampiona i na Svetskom prvenstvu“, pojasnio je Lotar Mateus.

Kad legendarni Nemac tako posmatra stvarnost, ima smisla. No, ima nešto i do utiska, a veliki broj ljubitelja fudbala zadivljen je onim što je pružao Jamal.

„Nije lako odgovoriti na dilemu: Jamal ili Embape. Mogu da govorim samo o Laminu, a ne o Kilijanu. Lamine je iskren i na terenu pokazuje koliko je dobar. On to i sam kaže, poseduje samopouzdanje... Više bih voleo da nije tako, ali je iskren i pružiću mu podršku. Nadam se da izbor neće ometati moje igrače. Titule se osvajaju kada za to dođe vreme. Moramo se fokusirati na sadašnjost, na nama je da naporno radimo i rezultati će doći. Bilo da je reč o Zlatnoj lopti ili nekoj drugoj tituli... Meni su važni uspesi tima. A zašto ne bismo podržali Lamina? On je naš igrač, a ja podržavam sve igrače koji imaju samopouzdanja“, pojasnio je Hansi Flik, trener Barselone.

A šta na sve kaže Dijego Simeone, čovek koji deceniju i po radi u Španiji, ali je Argentinac i kao takav vrlo dobro zna da je Lionel Mesi na turniru na tlu Severne Amerike letos igrao kao mladić?

„Dobitnik Zlatne lopte za 2026. mora biti Leo Mesi. Bez dileme. Pogledajte samo kako je izgledao na Mundijalu. Sve je jasno“, istakao je Čolo.

Uostalom, Mesi je što za reprezentaciju, što za Inter iz Majamija bio precizan 45 puta, a pride je osvojio dva pehara.

Posle svega: da li vam je malo jasnije i ko je vaš favorit?