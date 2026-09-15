Pljušte kritike na račun De Zerbija: Ovo što radi je pljačka, potpuno pogubljen, operisan od realnosti

Robertove ekipe su poznate po tome što rastu tokom sezone i da im je svaki početak malo sporiji. Ipak, ništa ne može da ga amnestira od odgvornosti za ovakav početak sezone. Previše je novca uloženo da bi nešto moglo da se čeka. Zbog toga Dugari ima sumnje u to koliki su realni dometi nekadašnjeg trenera Olimpika iz Marselja.

„Nikada nisam razumeo koji je zapravo pravi nivo tog gospodina. Objašnjavaju mi da je imao dobre rezultate u Brajtonu, Sasuolu i gde sve već ne. Za mene, on nije apsolutni reper za vođenje velikih klubova; dobio je svoju šansu. Za sada mu veoma teško ide da je iskoristi“.

Upravo dok je bio trener ekipe sa Velodroma beležio je solidne rezultate, uspeo da probudi ono najbolje kod Mejsona Grinvuda, ali je na kraju otišao u februaru ove godine posle petarde u derbiju protiv Pari Sen Žermena (0:5).

"Za mene se prelomni trenutak desio posle tri meseca; kada stvari nisu išle kako je on zamislio, rekao je: 'Ako sam ja problem - idem'. Tada sam shvatio da je taj čovek potpuno skrenuo“.

Zasmetali su Dugariju i obraćanja koja je De Zerbi imao od kad je seo na klupu Totenhema.

„Ne mogu čak ni da pričam o njemu kao o fudbalskom stručnjaku, ali kada si u stanju da daješ takve izjave, pre utakmice, posle utakmice... Video sam ga tokom meča, zakačio se sa Matisom Telom. Izjave koje je davao... taj čovek je potpuno pogubljen. Zapanjujuće je da imaš tako malo svesti o onome što pričaš. Zar nema nikoga u njegovom okruženju ko bi mu rekao: 'Ma, ućuti više!'? On je potpuno operisan od realnosti“, smatra nekadašnji reprezentativac Francuske.