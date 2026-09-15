Litvanija ostala bez selektora pred duel sa Srbijom: Kurtinaitis ponovo napustio kormilo reprezentacije

Na čelo reprezentacije stigao je u oktobru 2024. godine, a dve godine kasnije odlazi nakon mandata u kojem je vodio Litvaniju i na prošlogodišnjem Evrobasketu, gde je njegova selekcija zauzela peto mesto.

"Doneo sam odluku da se rastanem sa reprezentacijom. Verujem da je sada pravi trenutak za to, jer će novi stručni štab imati dovoljno vremena da se pripremi za predstojeći kvalifikacioni prozor. Odluku sam zapravo doneo još nakon prvog kruga kvalifikacija, ali su me zamolili da ostanem i vodim ekipu i tokom ovog poslednjeg prozora".

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Novi selektor Litvanije biće imenovan nakon izbora predsednika Košarkaškog saveza, a najkasnije do početka priprema za naredni kvalifikacioni prozor za Svetsko prvenstvo. Izbori se očekuju krajem oktobra ili početkom novembra, nakon što je Mindaugas Balčijunas u petak podneo ostavku.

Promena na klupi Litvanije tako stiže pred duel sa Srbijom, kada će biti domaćini 26. novembra u narednom kolu kvalifikacija. Litvanija trenutno nije u idealnoj poziciji, pošto se nalazi na četvrtom mestu grupe sa skorom 4-4. Do kraja kvalifikacija očekuju je još dva susreta sa Srbijom, kao i dueli protiv Turske i Bosne i Hercegovine.